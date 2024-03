Công an mời hơn 20 thanh thiếu niên tại quán nước về trụ sở làm việc

Ngày 8-3, thông tin từ Công an Hải Phòng, Công an quận Hải An vừa đưa 22 thanh thiếu niên về trụ sở công an để cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, không tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Các thanh thiếu niên trong vụ việc. Ảnh: CAHP

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 phút tối 7-3, trong quá trình tuần tra theo kế hoạch triển khai lực lượng tuần tra vũ trang phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, tổ công tác gồm đội Cảnh sát giao thông - trật tự, lực lượng HP22 Công an quận Hải An và Công an phường Cát Bi phát hiện hai nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng đang tụ tập tại quán nước ở trước số nhà 58 Đồng Xá 2, C7, phường Cát Bi, quận Hải An.

Khi thấy tổ công tác, khoảng 10 thanh thiếu niên đã bỏ chạy. Tổ công tác kiên quyết đưa 22 thanh thiếu niên cùng một thanh đao bằng kim loại với 6 xe máy điện, 2 mô tô về trụ sở Công an phường Cát Bi làm việc.

Công an quận Hải An sau đó đã mời đại diện 22 phụ huynh các thanh thiếu niên trên đến Công an phường Cát Bi làm việc, yêu cầu 22 thanh thiếu niên cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, không tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, Công an quận Hải An đã lập hồ sơ giải quyết theo quy định và thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý đối với các cháu còn đi học.

