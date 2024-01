Cơ trưởng và người tình điều hành đường dây bán dâm cao cấp ra sao?

Biến căn hộ cao cấp thành 'bãi đáp'

Ngày 1/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Ly (tên thường gọi là Quạ, 41 tuổi), Nguyễn Trần Cao Nguyên (41 tuổi, hiện là phi công - cơ trưởng của một hãng hàng không, người yêu của Ly) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đến nay, cơ quan công an xác định, Ly là người nổi tiếng trong việc kinh doanh nhà hàng, karaoke trá hình cách đây khoảng 10 năm.

Cán bộ công an lấy lời khai đối với Ly. Ảnh: Công an cung cấp.

Có được ít vốn và nắm được nhiều “mánh khóe” về hoạt động mại dâm tại các nhà hàng karaoke, Ly mở tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và một nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) có tiếp viên phục vụ “tới bến”. Vào cuối tuần, tụ điểm của Ly luôn đông kín khách đến vui chơi.

Còn Nguyên là cơ trưởng của một hãng hàng không có tiếng, mức thu nhập vài trăm triệu đồng/tháng. Do thường xuyên lui tới tụ điểm vui chơi của Ly nên cả 2 gặp nhau và nảy sinh tình cảm.

Sau thời gian kinh doanh, Ly thấy cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao nên cùng bạn trai đóng cửa 2 tụ điểm trên, chuyển sang loại hình kinh doanh nhà hàng karaoke tại căn hộ chung cư cao cấp để tiếp tục kiếm lợi từ “dịch vụ mại dâm”.

Cuối năm 2022, Ly và bạn trai thuê 2 căn hộ liền kề ở tầng 31 của chung cư cao cấp trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1) để chính thức dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm đến các căn hộ trên.

Cả hai thiết kế lại hệ thống âm thanh, ánh sáng, dàn karaoke, sàn nhảy… rồi quay clip về độ tiện nghi để đăng trên mạng xã hội và gửi cho khách có nhu cầu.

Để thu hút và tạo sự tin tưởng cho khách hàng, Ly và bạn trai cam kết các căn hộ trên đều khép kín, ra vào đều phải có thẻ và không bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, khách đến vui chơi còn có thể ngắm nhìn TPHCM từ trên cao và được phục vụ ăn uống tại chỗ.

Khách mua dâm là đại gia

Ngoài các cô gái quen biết trong thời gian làm nhà hàng, Ly còn liên kết với Võ Thị Minh Thùy (33 tuổi) để tìm kiếm gái bán dâm là các hotgirl, chân dài, tiếp viên hàng không… Khi khách cần các cô gái này, Ly sẽ liên hệ với Thùy để điều người tới căn hộ bán dâm.

Phần lớn khách mua dâm trong đường dây của Ly là các đại gia, doanh nhân, người nổi tiếng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Để hoạt động ổn định, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Ly và bạn trai quy định khách chỉ được mua dâm tại 2 căn hộ trên và các cô gái bán dâm không được đi tour, du lịch với khách.

Nguyễn Trần Cao Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Giá bán dâm từ 1.000 - 3.000USD/người/lượt. Số tiền này, cả hai đối tượng điều hành thu 20% trên tổng số tiền các cô gái bán dâm.

Trong đường dây này, công an xác định, Huỳnh Lê Bảo Yến (29 tuổi) có nhiệm vụ giúp Ly đi chợ mua đồ ăn, thức uống, phục vụ khách ăn uống và ghi sổ các lần tiếp viên "đi khách".

Bên cạnh đó, Yến còn tìm kiếm các cô gái bám dâm xinh đẹp. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với Ly hoặc Nguyên để trao đổi giá cả và lựa chọn nữ tiếp viên phục vụ.

Sau thời gian theo dõi, tối 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận 1 ập vào 2 căn hộ chung cư và bắt quả tang Ly, Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm. Từ lời khai của hai đối tượng này, công an bắt giữ Nguyên, riêng Thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang truy bắt.

Ngoài việc chứa mại dâm, Ly còn khai nhận môi giới phụ nữ bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn TPHCM, TP Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

