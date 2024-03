Cô gái 18 tuổi mua ma túy để cả nhóm bay lắc trong quán karaoke

Các đối tượng có liên quan là Lương Xuân Mậu (SN 1988, ngụ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng); Bùi Thị Bích Hằng (SN 2006, thường trú xã Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Vũ Quốc Tuấn (SN 1989, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng) và Nguyễn Hoài Bảo Trầm (SN 1996, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong phòng nhóm đối tượng thuê để hát karaoke có một số dụng cụ liên quan tới hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an bắt giữ.

Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lương Xuân Mậu và Bùi Thị Bích Hằng.

Mậu khai nhận, sau khi nhậu xong, đối tượng chuyển 2,8 triệu đồng cho Hằng để mua chất ma túy. Cả nhóm tới quán karaoke Phương Nguyên thuê phòng hát để sử dụng ma tuý dạng katemine kết hợp với thuốc lắc.

Kết quả xét nghiệm nhanh chất ma tuý, trong cơ thể cả 4 đối tượng đều dương tính với ma tuý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Xuân Mậu và Bùi Thị Bích Hằng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, tháng 9/2023, Công an huyện Đức Trọng cũng đã phát hiện hơn 10 thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán rakaoke Phương Nguyên do ông Trần Xuân Trí (SN 1998) làm chủ. Cùng với xử lý hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an huyện Đức Trọng đã rút giấy phép an ninh trật tự và đình chỉ hoạt động quán karaoke này 7 tháng.

