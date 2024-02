Chuyến hàng áp Tết Giáp Thìn của kẻ có 1 tiền án về tội buôn bán hàng cấm

Ngày 3-2, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đang cung cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Chí Cường, SN 1978, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về hành vi tàng trữ, mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đáng chú ý, Cường có 1 tiền án bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm.

Tang vật bị thu giữ

Theo điều tra, vào khoảng 9h30 ngày 31-1, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, và Công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, cùng Đội QLTT số 2 - Cục QLTT TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngách 2/2 Cầu Đất, phường Chương Dương, thì phát hiện Ngô Chí Cường đang mang 1 thùng car-ton để tại khu vực trước cửa nhà số 2 ngách 2/2 Cầu Đất.

Nghi vấn và kiểm tra, xác minh bên trong thùng, lực lượng liên ngành xác định có 400 bao thuốc lá điếu bên ngoài có ghi dòng chữ MARULA (nghi là thuốc lá điếu nhập lậu). Tại chỗ, Ngô Chí Cường khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên là thuốc lá điếu nhập lậu, anh ta đang mang ra để trước cửa để thuê “xe ôm” chở đi giao cho khách.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khám xét khẩn cấp địa chỉ số 2 ngách 2/2 Cầu Đất, kết quả:

có tổng số 7.535 bao thuốc lá điếu các loại, đều là thuốc lá điếu nhập lậu).

Lời khai của Ngô Chí Cường thể hiện, 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MARULA anh ta đặt mua của 1 gười đàn ông tên là Hải (Cường không biết nhân thân, lai lịch của Hải), với giá 22.000đ/ 1 bao.

Số thuốc lá điếu nhập lậu còn lại Cường mua trôi nổi trên thị trường, không hoá đơn chứng từ để bán lại cho khách có nhu cầu nhằm mục đích kiếm lời. Vụ việc đang được CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng điều tra mở rộng.

