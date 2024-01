Chuyện chưa kể về 24 giờ truy lùng kẻ phân xác nạn nhân

Tội ác bên mép nước

Chiều 13/10/2023, trong lúc đánh cá trên sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực Miếu Bản, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, vợ chồng anh Trần Mạnh Đạt (31 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện vật thể như là chân người nổi lập lờ trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Ban đầu chị vợ cho rằng vật ấy là chân ma-nơ-canh, nhưng khi đến gần để kiểm tra mới tá hỏa rụng rời vì đó là chân người. Họ kéo phần thi thể đó vào bờ, dùng dây cột lại rồi gọi điện cấp báo đến cơ quan Công an.

Hiện trường nơi hung thủ chôn giấu xác nạn nhân

Trung tá Nguyễn Quốc Đồng - (Đội trưởng đội CSHS, Công an huyện Gia Lâm) cho biết ngay sau khi nhận thông tin phát hiện một số bộ phận trên thi thể người thuộc địa phận xã Bát Tràng và tiến hành kiểm tra xác định tin báo là có căn cứ, Công an huyện Gia Lâm đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng thời huy động lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên triển khai các biện pháp cấp bách. Lực lượng điều tra trọng án, Phòng CSHS cùng hội đồng khám nghiệm đã khẩn trương hành quân xuống hiện trường. Trong lúc các bác sĩ pháp y, kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm thì liên quân hình sự thành phố và Công an huyện Gia Lâm tiến hành rà soát nhân chứng để truy tìm manh mối.

Trực tiếp chỉ huy tổ khám nghiệm, Trung tá Nguyễn Văn Tuyến - (Phó trưởng phòng KTHS - Công an TP Hà Nội) nhớ lại: “Chúng tôi phát hiện một số bộ phận cơ thể người cách nhau khoảng 50 mét, gồm có 2 chân và đầu của nạn nhân. Chúng tôi đánh giá đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nên huy động lực lượng tổ chức rà soát, mở rộng tìm kiếm dấu vết trên mặt sông Hồng và khu vực bờ sông chảy qua Miếu Bản. Hiện trường phát hiện tử thi là dải bờ đất giáp mép nước, có nhiều cây cỏ dại, đá sỏi, đồ sành sứ, rác thải. Trong đó có một đống đá xếp chồng lên nhau, có dấu vết xi măng mới, bên trên có phủ đậy bằng một tấm chăn có dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra thấy từ đống đá phát ra mùi hôi thối và có chất dịch màu nâu đậm, nghi là máu. Chúng tôi nhận định đây rất có thể là nơi hung thủ chôn giấu phần thi thể còn lại của nạn nhân. Tiến hành khai quật để kiểm tra, xác định nạn nhân là nữ giới, đã bị cắt rời 2 chân và đầu, phần thi thể còn lại được cuốn bên trong một chiếc vỏ chăn đang trong thời kỳ trương thối, phân hủy mạnh. Hung thủ xếp đá chồng lên trên thi thể rồi dùng xi măng trát lại. Sơ bộ xác định nguyên nhân chết là do mất máu cấp. Quá trình khám nghiệm không thu được bất kỳ giấy tờ tùy thân, tài sản nào giúp cho việc xác định tung tích của nạn nhân.

Truy tìm tung tích

Trong vụ án này, thông tin về người bị hại cũng như hung thủ thực sự là con số 0 tròn trĩnh khi những người lính trọng án Thủ đô cùng hình sự Gia Lâm bắt đầu vào trận. Khi chưa biết nạn nhân là ai nên có nhiều giả thuyết điều tra đã được đặt ra, kể cả nhận định có thể bị hại là người nước ngoài.

Trực tiếp cầm quân, chỉ đạo điều tra vụ trọng án này, Thượng tá Đặng Việt Quảng - (Phó trưởng phòng CSHS, Công an TP Hà Nội) giải thích: “Công tác truy xét thủ phạm gây trọng án luôn dựa trên thông tin về con người và vật chứng. Trong đó, tung tích nạn nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp làm sáng tỏ các mối quan hệ cũng như di biến động của nạn nhân trước khi bị giết hại, từ đó phát hiện các manh mối dẫn đến thủ phạm của vụ án. Do đó, việc làm cấp bách tiếp theo của chúng tôi là phải khẩn trương dựng được thông tin về người bị hại”.

Hung thủ Tạ Duy Khanh và nạn nhân H.Y.N.

Là bạn chiến đấu cùng thời ở Đội điều tra Trọng án, nên tôi biết rất rõ về Thượng tá Quảng. Trưởng thành từ một điều tra viên thiện chiến với bề dày kinh nghiệm trong truy xét các vụ giết người chưa rõ thủ phạm, anh luôn là “linh hồn” trong các cuộc điều tra của lính trọng án ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang. Động lực để Thượng tá Quảng đồng cam cộng khổ cùng anh em lính tráng trong hành trình phá án, đi ra từ tình cảm thương xót chân thành, sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của gia đình nạn nhân. Chính tình cảm ấy đã khiến các anh đạp bằng mọi gian khó, tận hiến sức lực, trí tuệ để nhanh chóng làm rõ sự thật, bắt kẻ thủ ác về quy án để nỗi đau kia vợi bớt phần nào.

Ngay khi công tác khám nghiệm kết thúc, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân đã được Cơ quan điều tra phát đi, gửi đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đề nghị rà soát, phát hiện người mất tích để cung cấp thông tin cho Ban chuyên án sàng lọc. Song song với hoạt động truy tìm tung tích nạn nhân, liên quân hình sự thành phố và huyện Gia Lâm đã tỏa đi các khu vực xung quanh hiện trường để nắm bắt thông tin có ý nghĩa cho hoạt động điều tra. Nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai các phần việc, từ nắm tình hình, kiểm tra trích xuất camera, rà soát xác minh đối tượng hình sự, ma túy, tù tha, hoạt động hiện hành trên địa bàn, đến các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để truy tìm manh mối thủ phạm.

Lúc này kết quả nắm tình hình cho phép nhận định nơi phát hiện tử thi chỉ là hiện trường phụ (giấu xác), còn nơi gây án có thể ở một nơi khác. Công tác giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và tử thi, đặc biệt là dấu vết đường vân qua tra cứu đã cho những thông tin đầu tiên về nạn nhân.

Manh mối xuất hiện

Tiến hành giám định gen giữa nạn nhân và người mẹ, cho phép xác định người bị hại là H.Y.N. (sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, từng là Á khôi 2 trong cuộc thi Hoa khôi Áo Dài Việt Nam năm 2022). Thời điểm nạn nhân bị giết hại trước khi được phát hiện trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.

Từ thời điểm này, các mối quan hệ của N cùng lịch trình sử dụng thời gian, di biến động của cô dần được làm rõ.

Anh Trần Mạnh Đạt, người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân

Tổ chức xác minh việc sử dụng thời gian của N trước và trong ngày 10/10, trích xuất camera an ninh tại nhiều địa điểm, Ban chuyên án thu được hình ảnh của N và một nam thanh niên xuất hiện tại sảnh một khu chung cư trên địa bàn huyện Gia Lâm. Hai người cùng đi lên một căn hộ tại đây. Sau nhiều giờ không thấy N quay ra, mà xuất hiện thêm một người đàn ông đi vào căn hộ đó rồi cùng quay ra với người thanh niên đã đi cùng N trước đó. Họ cùng bê một thùng xốp khá to và có vẻ nặng ra một chiếc xe taxi.

Tiếp tục rà soát, trích xuất camera theo lộ trình di chuyển của nam thanh niên nói trên, các trinh sát phát hiện chiếc xe đi về khu vực Miếu Bản gần bờ sông Hồng. Nam thanh niên xuống xe, bê chiếc thùng xốp về phía bờ sông (chính là khu vực đã phát hiện tử thi). Khi trở ra, không thấy gã mang theo chiếc thùng xốp nữa.

Thượng tá Quảng kể: “Rất lâu rồi trên địa bàn Thủ đô mới lại xuất hiện một vụ án giết người phân xác man rợ như vậy. Chúng tôi đánh giá giữa đối tượng và nạn nhân có quan hệ với nhau. Sau khi gây án, hung thủ đã lọc xác nạn nhân mang đi phi tang để xóa dấu vết tội phạm, tiêu hủy chứng cứ. Vụ án đã xảy ra từ nhiều ngày trước, những dấu vết phản ánh về tội ác không còn nữa. Nạn nhân có nhiều mối quan hệ, bạn bè, đã đi nhiều nơi…nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ mất rất nhiều thời gian, công sức của anh em. Có thể thấy cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đã hết sức tâm huyết với nhiệm vụ được giao”.

Từ nhận định giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ với nhau, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu. Qua đó, phát hiện ra sự xuất hiện của một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn ở gần khu vực hiện trường nơi phát hiện tử thi sau khi tội ác bị phát lộ. Cụ thể là người này thường đến ngó nghiêng, nhìn trước sau, quan sát vị trí chôn xác nạn nhân.

Kẻ thủ ác sa lưới

Qua đối chiếu hình ảnh, thấy đặc điểm nhân dạng của gã này rất giống với nam thanh niên đã xuất hiện tại khu chung cư cùng với nạn nhân N vào ngày 10/10. Chiếc xe máy mà đối tượng đi đến hiện trường cũng được xác định là thường gửi tại hầm khu chung cư đó.

Thượng tá Quảng nhớ lại: “Lần theo các mối quan hệ của nạn nhân, tiến hành sàng lọc từng người theo phương pháp loại trừ, để dần giải nghi (loại khỏi diện nghi vấn), cuối cùng còn lại một đối tượng có nhiều dấu hiệu hiềm nghi nhất. Kết quả xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy để tại hầm chung cư xác định chủ xe là ông TVT. Bí mật xác minh, Ban chuyên án được biết ông T có một người con trai tên là Tạ Duy Khanh - (sinh năm 1985, quê quán tại xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chúng tôi xác định Khanh chính là người đã xuất hiện tại khu chung cư cùng chị N vào chiều 10/10”.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, chứng cứ, cho phép nhận định Khanh chính là nghi can đã sát hại chị N. Căn hộ mà Khanh sinh sống tại khu chung cư nhiều khả năng là hiện trường chính của vụ án, cách nơi phi tang xác nạn nhân chừng 5 km. Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khanh được tiến hành ngay nhưng đối tượng đã “biến mất”. Tại phòng ngủ sát nhà vệ sinh, lực lượng phá án đã thu được một số dấu vết màu nâu đỏ nghi là máu. Tiến hành thu mẫu để giám định ADN, kết quả xác định đó chính là máu của nạn nhân N.

Cùng lúc này, tin trinh sát báo về rằng Khanh đã thuê xe ôm ra bến xe khách để bắt xe về Thái Bình.

Thiếu tá Bùi Quang Tùng - (Đội phó Đội điều tra trọng án) kể: “Đêm 14/10, tức chỉ sau 24 giờ kể từ lúc cuộc điều tra được bắt đầu, lực lượng phá án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã bắt gọn Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang ẩn náu tại ngôi nhà dưới quê Đông Thái, Tiền Hải. Trong quá trình bắt giữ, tên Khanh có ý định tự sát nhưng các trinh sát đã kịp thời ngăn chặn”.

Tại cơ quan điều tra, Khanh đã thú nhận tội ác của mình đối với chị N. Theo đó, do có quan hệ từ trước nên chiều 10/10, Khanh cùng N đi ăn tối sau đó cùng trở về căn hộ của Khanh. Tại đây hai người to tiếng tại phòng khách do Khanh đòi khoản vay 50 triệu đồng song không được N trả. Bực tức, Khanh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến N tử vong.

Sau đó lo sợ hành vi phạm tội bị bại lộ, Khanh đã dùng dao lọc xác nạn nhân trong nhà vệ sinh ra nhiều bộ phận, cho vào trong thùng xốp dán băng dính lại, thuê taxi chở đi lòng vòng tìm chỗ phi tang, rồi chọn khu vực bờ sông Hồng ở thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Lúc taxi rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp ra vệ sông rồi vứt một số bộ phận xuống dòng nước, phần thi thể còn lại chôn ở bờ kè. Đến chiều 12/10, Khanh mua 125 nghìn đồng xi măng để rạng sáng hôm sau đến đổ lớp mỏng lên khu vực chôn thi thể. Chiều 13/10, biết thông tin xác N bị phát hiện, Khanh đã bắt xe khách về quê ở Thái Bình và đến 23h ngày 14/10 thì bị bắt.

