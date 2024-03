Chủ vắng nhà, trộm cạy bung hai ổ khoá chỉ trong... 10 giây

Ngày 7-3, Công an phường Tân Bình đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy bắt đôi nam nữ cạy khoá nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng cạy cửa ổ khoá nhà dân.

Trước đó, hơn 14 giờ chiều ngày 4-3, một người đàn ông tiếp cận căn nhà vắng chủ, cửa khoá ngoài tại khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Hai ổ khoá bị vô hiệu hoá chỉ trong 10 giây.

Sau khi quan sát thấy xung quanh không có ai, người này rút trong người ra một thanh sắt rồi cạy ổ khoá. Đáng nói căn nhà này dùng 2 ổ khoá nhưng tên trộm chỉ mất khoảng 10 giây đã cạy xong. Sau đó vào nhà lục lọi lấy 2 chiếc điện thoại, 1 chiếc laptop và khoảng 500 ngàn tiền mặt rồi rời đi.

Đôi nam nữ liên quan

Cặp đôi này còn nghi thực hiện một số vụ khác.

Đối tượng này còn có 1 đồng bọn là nữ, có vai trò cảnh giới bên ngoài. Ngoài ra, qua hình ảnh người dân cung cấp, cặp đôi này nghi vấn đã thực hiện một số vụ cạy cửa phòng trọ, nhà dân tại TP Dĩ An. Hiện công an đang truy lùng đôi nam nữ này.

