Chủ quán ở Long An: Không ngờ người mua mì tôm là kẻ giết người ở Hóc Môn

Ngày 8-1, chúng tôi có mặt tại quán giải khát nơi nghi phạm giết người, cướp của dừng lại ăn uống trước khi bị phát hiện.

Bà Huỳnh Thị T (51 tuổi, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức), người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người trong thời gian dài chưa hết lo sợ.

Nghi phạm giết người đã ghé vào quán bà T trước khi rời đi. Ảnh: Cắt từ Camera

Theo bà T, khoảng hơn 16 giờ ngày 6-1, một thanh niên dừng xe ở quán mua nước và thuốc lá.

“Nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít. Lúc đó, tôi chỉ thấy đôi mắt, nhìn sợ lắm mà cách nó mua nước cũng khác với người thường” - bà T nói.

Sau khi mua nước uống, người này xin mật khẩu wifi xong nói chuyện với người nào đó lâu lắm, rồi gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn nổi, để mì tôm nở hết và bỏ đi.

Quán giải khát nơi nghi phạm dừng lại ăn uống. Ảnh: HD

“Tôi thấy nó ngồi dáng vẻ mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ, tôi dọn hàng vào thì nó mới rời đi” - bà T cho hay.

Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà T xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc hơn 4 tiếng đồng hồ với nghi phạm giết người, cướp của.

Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà T đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì sợ.

Bà B chỉ nơi nghi phạm giết người ngồi rồi bỏ xe để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh: HD

Là người theo đạo Công Giáo, hàng ngày 4 giờ sáng dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị B (64 tuổi, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức) không dám ra khỏi nhà trước 6 giờ sáng. Khi bỏ trốn, hung thủ bỏ chiếc xe trước nhà của bà B.

Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân theo đạo Công Giáo ở khu vục này.

Bà B cho hay nghi phạm chưa bị bắt, có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên cửa nhà bà lúc nào cũng trong tình trạng “chốt cửa then cài”.

Nghi phạm ngồi nghỉ ăn bánh trước khi bỏ trốn. Ảnh: HD

“Vì chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi canh chó sủa thì mở camera lên để nhìn” - bà chia sẻ.

Theo bà Ba, từ hôm qua đến giờ, người dân không dám ra đồng, công an cũng truy tìm khắp nơi xung quanh khu vực.

Chỉ vào chỗ nghi phạm ngồi, bà cho biết, thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại, chứ không nghĩ là nghi phạm giết người.

“Đêm hôm trước, con trai gọi điện nói là có kẻ giết người cướp của đang dựng xe trước nhà mình, mẹ có hay không. Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an và chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ” - bà cho hay.

Tối 7-1, lực lượng Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM suốt đêm qua, tiếp tục tìm theo dấu vết để truy bắt hung thủ gây án được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại huyện Bến Lức, Long An.

