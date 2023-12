Chủ quán cà phê gọi người đến trộm 260 triệu của khách rồi bỏ trốn

Ngày 25- 12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Thanh Khang (đều 23 tuổi, quê Long An) và Huỳnh Văn Định (30 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, chiều 16-12, anh TPT đi xe máy quán cà phê không tên thuộc ấp Bến Đình (xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) do Xuyến làm chủ, để uống cà phê.

Các nghi can trộm cắp tài sản bị công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Tại đây khi trả tiền cà phê cho Xuyến anh T có lấy bịch tiền 260 triệu đồng để trả. Thấy vậy Xuyến có ý định trộm số tiền của anh T nên đã chụp hình bịch tiền của anh T gửi cho Khang và Định biết.

Sau đó, Khang và Định đi xe máy đến quán cà phê để tìm cách trộm tiền của anh T. Lợi dụng sơ hở của anh T, Khang và Định đã cạy cốp xe máy của anh này để trộm bịch tiền rồi tất cả bỏ trốn về quê, mua vàng để cất giấu.

Khi anh T về nhà phát hiện bịch tiền bị mất trộm nên đã báo cơ quan công an.

Đến ngày 22-12, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt Xuyến và Khang khi đang trốn tại huyện Tân Thạnh (Long An), bắt giữ Định tại huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) thu giữ khoảng 3 lượng vàng và 40 triệu đồng.

