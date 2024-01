Chủ cửa hàng ngủ say, 10 lần bị lẻn vào trộm tài sản mà không biết

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ đối tượng trộm tài sản sau 10 lần anh ta lợi dụng chủ quán ngủ để thực hiện hành vi phạm pháp.

Một ngày trước, chị Nguyễn Thị Tươi, chủ cơ sở kinh doanh hoa tươi đến Công an huyện Tân Uyên, trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hơn 7 triệu đồng. Đây là tiền bán hàng trong ngày chị Tươi cất vào hộp tại quầy hàng.

Tiến lợi dụng lúc chủ cửa hàng ngủ say lẻn vào trộm tài sản. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Uyên đã xác minh ban đầu, lên kế hoạch phối hợp với gia đình mật phục. Kết quả bắt quả tang Vũ Văn Tiến, người cùng thị trấn Tân Uyên, đang ăn trộm 1,3 triệu đồng tại cơ sở hoa tươi này.

Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận từ giữa tháng 1-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, đối tượng đã 10 lần lợi dụng đêm tối, rạng sáng khi chủ cửa hàng ngủ say đột nhập vào quán trộm tài sản.

Công an bắt quả tang khi Tiến đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Tổng số tiền Tiến trộm được trên 17 triệu đồng trong đó, lần ít nhất 1 triệu, lần nhiều nhất 7 triệu đồng.

Tiến là đối tượng nghiện ma tuý đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc, mới ra tù trở về địa phương. Nay tiếp tục bắt giữ về tội trộm cắp.

Công an Tân Uyên khuyến cáo các hộ kinh doanh trên địa bàn thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn của cơ sở, gia cố cửa, ô thoáng, mái tôn, lắp đặt hệ thống camera, còi báo động, đèn chiếu sáng vào ban đêm. Kết thúc ngày làm việc cần kiểm tra, cất giữ tiền vào trong két hoặc nơi an toàn, bố trí người trông coi, quản lý cẩn thận.

