Chống đối CSGT, Dũng Salom lãnh án 12 tháng tù

Sáng 19/11, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, Công an huyện đang phối hợp với Công an, dân quân các xã trên địa bàn huyện và lân cận truy bắt nhóm thanh thiếu niên có hung khí, vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tấn công người thi hành công vụ và bỏ trốn trong đêm 18/11.