Chơi game thua hết tiền, cướp giật luôn túi xách của quản lý tiệm

Ngày 4-2, Công an Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng bị can Hồ Hoài Phúc (29 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra về tội cướp giật tài sản.

Bị can Hồ Hoài Phúc bị Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) bắt tạm giam ba tháng để tiếp tục điều tra tội cướp giật tài sản. Ảnh: CAHG

Thông tin ban đầu, trưa 27-1, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của chị PTD (40 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) là quản lý tiệm game bắn cá TN ở xã Đông Thạnh.

Chị D cho biết đang đeo túi xách trên người, bên trong có tài sản giá trị thì bị một đối tượng cướp giật và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên quan, cùng Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng.

Chỉ sau năm giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, công an đã xác định được đối tượng cướp giật chính là Phúc và tiến hành bắt khẩn cấp khi đang lẫn trốn tại xã Đông Phước A.

Qua khám xét, công an thu giữ một túi xách bên trong có hơn 14 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng loại 18K và một số tang vật khác có liên quan.

Làm việc với công an, bước đầu Phúc khai nhận chơi game bắn cá tại tiệm game TN thua hết tiền. Sau đó, Phúc đã nảy sinh ý định và cướp giật túi xách của chị D để lấy tiền tiêu xài.

