Chở vợ đi viện, Đại úy công an kịp cứu cô gái bị hiếp dâm bên đường

Ngày 25-1, tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn)- trên đường đưa vợ đến bệnh viện, đã kịp giải cứu nữ nạn nhân và bắt nghi phạm.

Trích lá thư của mẹ nạn nhân gửi cảm ơn Đại úy Nguyễn Sơn Hà và lực lượng công an.

Được biết, đêm 5-1, Đại úy Hà trên đường chở vợ đi khám ở BV Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh, Nghệ An). Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An), Đại úy Hà phát hiện hai xe máy mang BKS đăng ký ở Hà Tĩnh và Nghệ An nằm ngã bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới vị trí hai chiếc xe máy để kiểm tra, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Khi đến gần, anh Hà nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ “Anh, chị ơi cứu em với”. Anh Hà dừng xe, quan sát thì phát hiện người đàn ông đang ngồi đè lên một cô gái để nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay lập tức, anh Hà xuống ngăn cản, cứu cô gái.

Người đàn ông bị bắt giữ.

Người đàn ông bỏ chạy về chiếc xe máy định tẩu thoát nhưng anh Hà đã kịp chặn lại, bắt giữ. Trong lúc giằng co, người này bỏ chạy, nhảy xuống ao nước để trốn.

Sau đó, Đại úy Hà đã cùng lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế người đàn ông này đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc. Quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng, anh Hà bị chống trả dẫn tới bị thương, bầm tím ở vùng cánh tay, cổ tay và bàn tay phải. Tại cơ quan công an, người này khai tên là NĐĐ ( 37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân được cứu là chị HTMT (24 tuổi, trú TP Vinh).

Đại úy Hà được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt và được UBND xã Hưng Hòa tặng Giấy khen. Mẹ của chị T đã viết thư cảm ơn Đại úy Hà và lực lượng công an.

