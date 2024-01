Cho vay nặng lãi 15 tỉ đồng rồi hưởng lợi trái phép 3 tỉ đồng

Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Linh (49 tuổi, trú trên địa bàn) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo Công an TP Lào Cai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, bắt giữ những người liên quan đến tín dụng đen.

Chân dung Nguyễn Hồng Linh - người cho vay nặng lãi. Ảnh CA

Qua rà soát, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự phát hiện từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn nổi lên người phụ nữ tên Nguyễn Hồng Linh, có hành vi cho vay nặng lãi bằng hình thức cho vay trả lãi theo tháng hoặc trả cả gốc và lãi theo ngày (bốc họ).

Qua khám xét nơi ở của Linh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Linh khai nhận đã tiến hành các hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm 2022 đến nay, tổng số tiền cho vay khoảng 15 tỉ đồng với khoảng hơn 600 lượt người vay, số tiền chiếm hưởng trái phép khoảng 3 tỉ đồng, mức lãi suất trung bình cho vay khoảng 36% đến khoảng 521%.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Linh. Đội Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của Linh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]