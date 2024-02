Chặt đứt nhiều vụ vận chuyển ma túy “khủng” từ Quảng Trị vào Huế

Qua phân tích các chuyên án ma túy vừa được triệt phá thời gian qua cho thấy, số ma túy được các đối tượng vận chuyển theo xe khách từ Lào về Việt Nam vào tỉnh Quảng Trị (giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên Huế), sau đó đưa vào Huế để tiêu thụ.

“Nếu 1 viên nén dạng ma túy tổng hợp mua ở Lào chỉ có giá 15.000 đồng/viên thì khi vào một số vũ trường, quán bar ở Huế có giá khoảng 250 nghìn đồng/viên”, một trinh sát thông tin và cho biết, vẫn biết rằng, thời gian gần đây, có rất nhiều bị cáo bị tuyên án tử hình, chung thân liên quan đến các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, song vì lơi nhuận khủng nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp, tìm mọi cách “tuồn” ma túy từ khu vực biên giới Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế.

Hồ Văn Tâu cùng đồng bọn vận chuyển 1,5 kg Mephathatamin từ Quảng Trị vào Huế thì bị bắt quả tang

Trước tình hình này, Công an tỉnh Thiên Huế đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh mạnh với tội phạm này.

Điển hình, khoảng 10h ngày 3/2, tại tỉnh lộ 9, thuộc địa phận huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Trung Thông (SN 1997, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), thu giữ tang vật gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh mở rộng, Công an Thừa Thiên Huế tiếp tục bắt khẩn Mai Anh Tuấn (SN 1997) cùng vợ là Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại số 5 Lý Bôn, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) - là các đối tượng cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 khẩu súng và 1 hộp tiếp đạn hoa cải.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến tối 4/2, các Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần lượt bắt giữ Trần Lê Viết Ninh (SN 2002, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà), Nguyễn Nhật Trường, (SN 1994, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy); Trần Lê Viết Ninh (SN 2002, đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng nói trên về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời, đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng án.

Được biết, 30.000 viên ma túy tổng hợp được các đối tượng đưa từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) vào Huế để tiêu thụ trong dịp Tết và chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Tương tự, mới đây, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Minh Khánh và Hồ Văn Tâu (đều trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự để điều tra xử lý.

Trước đó, vào lúc 13h45 ngày 5/1, tại khu vực 4, phường An Tây, TP Huế (Thừa Thiên Huế); Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng Hồ Văn Tâu (SN 1999, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Đoàn Minh Khánh (SN 1993, trú phường Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế) đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển hơn 1,5kg ma túy loại Methaphetamine.

Qua đấu tranh, điều tra mở rộng, các đối tượng khai nhận, số ma túy này được các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào TP Huế giao bán cho khách tuy nhiên chưa kịp giao bán thì bị Công an bắt quả tang. Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh nhiều vụ vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào địa phận Thừa Thiên Huế bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chặt đứt trong đợt ra quân cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì một số vụ khác cũng bị lực lượng chức năng Quảng Trị bóc mẽ trên đường vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế.

Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, cuối tháng 1 vừa qua, đơn vị phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo kiểm soát các đối tượng, phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Qua đó, phát hiện Nguyễn Thanh Hùng (SN 1974, trú thôn Hòa Vang 1, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) trên xe khách biển kiểm soát Lào UN 2124 chạy tuyến Thà Khet, Lào – Huế có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo của Hùng có 2.020 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công 20 triệu đồng.

Hùng khai nhận, ngày 28/1, đối tượng qua Lào để thuê phương tiện vận chuyển hành khách về quê đón Tết. Được biết, đối tượng Hùng có thời gian dài qua Lào sinh sống. Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố vụ án hình sự; đồng thời bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật...

Điều đáng nói, trong số các đối tượng phạm tội ma túy vừa bị bắt giữ, có đối tượng vừa mãn hạn tù về tội ma túy nay lại tiếp tục bất chấp pháp luật để vận chuyển số lượng ma túy “khủng”. Điển hình, mới đây, đối tượng Huỳnh Ngọc Tú (SN 1974, trú xã Phú Thượng, TP Huế, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe mô tô BKS 75H1-569.67 trên QL9 thuộc địa phận xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thì lực lượng Công an yêu cầu dừng xe.

Khi thấy lực lượng Công an bất ngờ xuất hiện, Tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng lập tức bị lực lượng Công an bắt giữ. Qua kiểm tra, Công an phát hiện trong người Tú có 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận mua số ma túy này với giá 46 triệu đồng từ một người Lào tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), đang trên đường vận chuyển vào TP Huế (Thừa Thiên Huế) tiêu thụ.

Được biết, Huỳnh Ngọc Tú có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương hơn 1 năm nay.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đối với tội phạm ma túy, lực lượng Công an tỉnh toàn tỉnh đã phát hiện 35 vụ với 66 đối tượng, thu giữ 0,8832g heroin, 13,346kg ma túy tổng hợp (tương đương 60.960 viên).

Theo nhận định của cơ quan Công an, những ngày cận Tết, các loại tội phạm có dấu hiệu diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm tập trung lực lượng, phối hợp với các lực lượng liên quan, quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng.

Để ngăn chặn, phòng ngừa, ngoài việc lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá với các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, dẹp các tụ điểm nóng về ma túy thì rất cần sự chung tay của xã hội, nhất là gia đình trong việc giáo dục, bảo vệ con em mình trước những tác hại, nguy hiểm của ma túy.

