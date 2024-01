Chặn bắt đối tượng trộm xe máy từ Trà Vinh tẩu thoát qua Long An

Tối 10/1, Thượng tá Nguyễn Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Công Minh (SN 1988, quê Trà Vinh) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” và hoàn tất hồ sơ bàn giao Minh và tang vật cho Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh xử lý theo thẩm quyền.

Minh và chiếc xe trộm được đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bến Lức.

Theo đó khoảng 20h cùng ngày, Công an huyện Bến Lức nhận được thông tin nhờ trợ giúp từ Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh vây bắt đối tượng trộm chiếc xe gắn máy BKS 84L1-197.99 đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng về TP Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức, Đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức cùng Công an các xã tổ chức tuần tra chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1 và các tuyến đường xung quanh huyện.

Khi Minh vừa qua khu vực ngã 3 Gò Đen thì tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Minh định tăng ga bỏ chạy nhưng bất thành.Tổ công tác khống chế Minh đưa về trụ sở. Minh khai trộm chiếc xe trên ở ngay địa phương mình sinh sống, định lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]