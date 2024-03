Cạy cốp xe lấy tiền, vàng tiêu xài rồi dối chồng bị mất trộm, báo công an

Sáng 19/3, Công an phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã tống đạt quyết định của Trưởng Công an thị xã Sông Cầu xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị L (SN 1983, trú ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị L.

Trước đó vào tối 7/3, trực ban Công an phường Xuân Phú tiếp nhận nguồn tin từ bà Phạm Thị L, báo cáo kẻ gian cạy cốp xe máy lấy trộm tài sản có trị giá gần 130 triệu đồng, bao gồm 112 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ simen 6 vòng vàng đeo tay giá trị 16 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Từ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ để kiểm chứng nguồn tin, Công an phường Xuân Phú phát hiện có nhiều tình tiết mâu thuẫn trong nội dung tường trình của bà L, nên tiến hành đấu tranh, truy xét. Và sau nhiều giờ làm việc, bà Lài thừa nhận đã báo tin… giả mạo. Toàn bộ tài sản nêu trên là nguồn tiết kiệm của gia đình, nhưng bà L đã lấy để tiêu xài cá nhân. Lo sợ người chồng la mắng nên người phụ nữ này nghĩ ra chiêu trò báo tin mất trộm tài sản để che giấu sự thật. Thế nhưng chiêu trò dối trá của bà L đã bị Công an phường Xuân Phú lật tẩy.

Hành vi điểm c, khoản 3, điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, nên Trưởng Công an thị xã Sông Cầu áp dụng hình thức xử phạt nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]