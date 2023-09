Cặp vợ chồng thuê sát thủ giết em rể (kỳ 4): Tên cướp "chơi sang" như đại gia

Ở một khu nhà trọ trong một ngách sâu thuộc tổ 28 (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có một phụ nữ tên N, đã có chồng con. Tuy chưa đến mức lam lũ, nhưng cuộc sống của N. cũng có lúc túng bấn, không trả được tiền thuê nhà trọ đúng hẹn. Thế mà đùng một cái, người người trong xóm lác mắt, ngỡ ngàng khi một chiều đẹp trời họ thấy N. ăn diện trau chuốt, khoác trên vai một túi xách hàng hiệu Hermes màu ghi trị giá đến 5.000 USD. Đây là loại "đồ chơi" dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, ngôi sao sân khấu, ca sĩ nổi tiếng... thường sử dụng. Dĩ nhiên N. biết điều đó, cả cái xóm nhỏ này lẫn trên những đường phố đông đúc của Hà Nội, người ta đều biết "đẳng cấp" của túi xách Hermes. Vì thế, mỗi khi xách túi ve vẫy ra ngõ, lên phố, khuôn mặt của N. không giấu được vẽ mãn nguyện, tự đắc và cô cũng sửa dáng đi nhún nhảy như các "chân dài" sang trọng, giàu có.

Những thay đổi bất ngờ ở một người phụ nữ bình dị sẽ gây được sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả các... trinh sát hình sự của Công an quận Hoàng Mai. Theo hồ sơ điều tra, vào chiều 16/4/2014, trên đường Lý Thái Tổ, Hà Nội có một phụ nữ tên T.H đang đi bộ thì bị 2 tên cướp đi xe máy kiểu dáng Honda Dream đã đôn zên, xoáy nòng, áp sát giật chiếc túi Hermes mà chị này đang cầm trên tay, sau đó chúng phóng xe tẩu thoát. Theo lời khai tại Công an quận Hoàn Kiếm, nạn nhân T.H cho biết, chiếc túi chị mua giá 5.000 USD, bên trong có 2 điện thoại di động "xịn", một đôi bông tai trị giá hơn 1.000 USD, hơn 4 triệu đồng tiền mặt cùng khá nhiều giấy tờ, thẻ tín dụng quan trọng khác...

Nguyễn Minh Đức

Trong lúc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ cướp giật này, trinh sát đã "nhẹ cả người" khi nắm được nguồn tin về một người phụ nữ tên N. ở tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tự nhiên sang lên với một cái túi Hermes đi đâu cũng khoe... Qua công tác xác minh, N. có chồng là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1982, thường trú tại tổ 30, P.Thịnh Liệt, nhưng đã bán nhà và đến tổ 28 cùng phường thuê nhà trọ. Đức từng ra tòa, nhận bản án về tội "cướp tài sản". Thời gian gần đây, Đức thường mang các loại tranh ảnh lỉnh kỉnh, bu bám theo các khách nước ngoài đang đi dạo ở khu vực hồ Hoàn Kiếm để gạ gẫm bán tranh, ảnh. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. "Nghề" chính của Đức là cùng với đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp... Thế là Nguyễn Minh Đức được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Rồi một chiều, khi Đức đang lái xe Honda Dream tà tà quẹo vào nhà trọ thì lực lượng cảnh sát hình sự của Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an P.Thịnh Liệt bất ngờ xuất hiện kiểm tra hành chính nơi ở của Đức. Ngoài cái túi Hermes, đôi bông tai cùng một số giấy tờ trong túi xách là tang vật, lực lượng kiểm tra còn thu một súng tự chế bắn đạn bi sắt, 2 thanh kiếm. Điều này đủ nói lên hoạt động và số má giang hồ của Đức...

Hai đồng phạm của Đức trong vụ cướp giật chiếc túi Hermes

Đức khai nhận đã cùng một đàn em tên Huấn chở nhau trên xe Honda Dream lượn trên phố tìm "mồi". Đến đường Lý Thái Tổ, thấy chị T.H xách túi Hermes coi bộ rất "màu mỡ" nên áp vào giật. Giật xong, chúng bán 2 điện thoại "xịn" được 12 triệu đồng, mỗi tên chia nhau 6 triệu đồng cùng với hơn 2 triệu đồng tiền mặt trong túi xách. Thấy có "con" Hermes mới cáu đẹp quá, Đức mang về... tặng vợ. Qua xác minh, Cơ quan điều tra đã xác định Huấn - đồng bọn của Đức tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kỳ Anh, sinh năm 1993, người ở Vị Xuyên, Hà Giang, bỏ nhà về Hà Nội sống lang thang. Kỳ Anh cũng là thành viên trong băng nhóm do Đức cầm đầu, chuyên đeo bám khách du lịch ngoại quốc, gạ gẫm bán tranh ảnh, chờ thời cơ là ra tay móc túi, trộm, cướp tài sản của họ. Chỉ 24 giờ sau khi Đức bị bắt, Kỳ Anh đang lớ ngớ ở giao lộ Cầu Đất - Bạch Đằng thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Hắn đã khai nhận đã cùng Đức thực hiện vụ giật túi xách của chị T.H trên đường Lý Thái Tổ. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tống 2 tên vào trại giam số 1 Hà Nội (Trại giam Hỏa Lò).

Hung khí và túi xách tang vật thu được trong vụ cướp

Được sự giúp đỡ của các đơn vị đồng nghiệp ở Hà Nội, Tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với Nguyễn Minh Đức. Cũng như Phạm Chí Thức trước đó, Đức đã rất bất ngờ khi bị hỏi cung bởi những cán bộ nói giọng miền Nam. Sau mấy tháng "an cư” ở trại Hỏa Lò - Hà Nội, hắn có phần nào an tâm với việc tham gia giết người ở Bình Dương hơn một năm về trước. Hắn cứ nghĩ, vào đây rồi thì Công an tỉnh Bình Dương rất khó tìm ra tung tích của mình. Với tội cướp giật nhẹ hều, hắn tin rằng mình chỉ ở tù thời gian ngắn rồi lại được phóng thích, ra ngoài tha hồ vùng vẫy. Không ngờ Công an tỉnh Bình Dương đã không "quên" hắn và chịu vất vả ra tận Hà Nội để hỏi về một phi vụ mà hắn rất sợ bị nhắc lại. Đã vậy, trong lúc các điều tra viên Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cứ như đã nắm rõ từng chi tiết của sự việc trong bàn tay. Họ đưa ra câu hỏi nào là đã có sẵn những chứng cứ đanh thép, khiến hắn không tài nào vòng vo hay chối tội được. Cuối cùng, Nguyễn Minh Đức đành phải khai ra một cái tên mà lúc đầu hắn vẫn cố giấu và các điều tra viên đang rất chờ đợi...

Đức đã khai ra tên nào và đối tượng này giữ vai trò gì trong hợp đồng giết người để lấy một tỷ đồng ở Bình Dương vào ngày 06/01/2013? Ai đã thuê chúng giết anh Nguyễn Tấn Phú? Làm thế nào để kẻ chủ mưu là người ở miền Nam lại có thể quen biết, tin tưởng và giao cho nhóm sát thủ ở tận Hà Nội một yêu cầu quá ghê gớm như thế? Tất cả những vấn đề phức tạp, gay cấn và diễn biến hết sức ly kỳ này sẽ được chúng tôi phản ánh trong những kỳ tiếp theo của loạt bài này, được đăng đều đặn trên các số báo CATP ra trong những ngày sắp tới. Kính mời độc giả đón xem...

(Còn tiếp...)

