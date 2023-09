Cặp vợ chồng thuê sát thủ giết em rể (Kỳ 2): Đi tìm nhân vật "X"

Ngay trong buổi sáng 06/01/2013, sau khi thoát chết nhờ may mắn, anh Nguyễn Tấn Phú đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Nếu đúng như những gì anh Phú trình bày, đây là vụ án giết người có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng. Đó là nhận định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (Phòng CSĐT) và Công an TP.Thủ Dầu Một. Bằng tinh thần khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm: Phòng CSĐT, Công an TP.Thủ Dầu Một, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương... đã thực hiện khám nghiệm hiện trường nhằm tìm kiếm thêm thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Theo biên bản lưu trong hồ sơ vụ án, hiện trường là đoạn đường Hoàng Văn Thụ, thuộc Khu phố 11, tổ 98, khu dân cưu Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mặt đường bằng bê-tông nhựa nóng, gồm hai làn xe, mỗi làn có bề rộng 8 mét, cách nhau bằng dải phân cách cố định, chạy dọc theo hướng Bắc - Nam. Tại vị trí sát lề đường hướng Đông, phía trước quán ăn Kim Dung 05 tại địa chỉ ô 24 - 25 khu phố 11, tổ 98, cách cửa trước quán Kim Dung 05 6,3 mét, cách quán Mỹ Tiên 20 mét, phát hiện các mảnh nhựa vỡ màu trắng - đen nằm rải rác trên diện rộng 20 x 30cm. Cũng tại đây, phát hiện các hạt kim loại màu trắng không rõ hình dạng, hạt lớn nhất có kích thước 0,2 x 05 cm nằm rải rác.

Nạn nhân bị bắn bởi súng bắn đạn hoa cải

Qua kiểm tra dấu vết trên ôtô Chevrolet Captiva biển số 61L-09... thấy như sau: Tại vị trí mép trên của cánh cửa bên phía cao cách trục bánh xe 155cm, phát hiện có vết bể thanh nhựa chắn kính, có kích thước 6 x 5cm, bờ mép nham nhở. Tương ứng với vị trí này, phía trên thành xe có vết lõm kích thước 6,5 x 4 x 1,5cm, bên trong vết lõm này phát hiện các hạt mảnh kim loại không rõ hình dạng màu trắng và các mảnh nhựa vỡ... Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đề nghị anh Nguyễn Tấn Phú cố nhớ xem trong các mối quan hệ tình cảm, làm ăn, sinh hoạt của mình, có quan hệ nào "trục trặc" dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí thù hận không?

Suy nghĩ một lúc, anh Phú sực nhớ ra, reo lên: "Có thể là ông H..." Sau đó anh kể: "Vào khoảng năm 2006 - 2008, tôi có cho ông H. mượn hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng sau đó ông không trả. Vì thế, năm 2011, tôi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Củ Chi. Tháng 5/2011, Tòa án Củ Chi tuyên buộc ông H. trả tiền cho tôi. Đến tháng 7 cùng năm đó, có quyết định thi hành án buộc ông H. phải trả nợ, nhưng ông vẫn không trả dù đã được mời lên thỏa thuận nhiều lần... 24 giờ trước khi bị 2 tên áo đen phục bắn, cơ quan thi hành án có thông báo cho tôi biết là 2 ngày nữa (tức ngày 07/01/2013) họ sẽ kê biên, cưỡng chế mấy lô đất của ông H. để bán đấu giá, lấy tiền trả cho tôi...". Ngừng một chút để suy nghĩ thêm, anh Phú thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với điều tra viên: "Nhưng tôi nghĩ ông H. không nhúng tay vô vụ thuê người ám sát tôi, bởi ông này tính tình hiền lành, chẳng qua gặp lúc bất động sản đóng băng, đất không bán được nên không có tiền trả nợ thôi. Hơn nữa, suốt quá trình giải quyết ở Tòa, thi hành án, tôi với ổng cũng nhiều lần gặp nhau vui vẻ, lần nào ổng cũng hứa sẽ trả nợ. Tôi tin ông H. không dám làm chuyện động trời như thuê người giết tôi...".

- Vậy ai là người anh thấy đáng nghi ngờ nhất? Điều tra viên hỏi và nhìn thẳng vào mắt anh Phú. Suy nghĩ một lát, anh Phú khẽ gục đầu rồi thở dài:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiệm chụp hình của bà Danh

- Tôi nghi ngờ người trong gia đình...

- Hả...? Điều tra viên không giấu được ngạc nhiên, hỏi lại:

- Người trong gia đình à? Anh có nhầm lẫn hay vì bức xúc việc gì đó riêng tư mà vội vã kết luận như thế?

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có người đó mới dám làm và có khả năng thuê sát thủ giết tôi thôi!

Ngừng một lát cho bớt xúc động, anh Phú kể tiếp:

- Từng có 2 gã giang hồ từ Sài Gòn lên gặp tôi hăm dọa và nói thẳng là họ được bà ấy thuê để dằn mặt tôi...

Đây là thông tin rất đáng chú ý, điều tra viên nhắc nhở:

- Anh Phú cứ bình tĩnh, hãy kể chi tiết điều anh vừa nói! Nhưng trước hết anh hãy cho cơ quan điều tra biết trong buổi sáng xảy ra sự việc, trước khi bị 2 đối tượng đuổi theo xe để bắn, anh có gặp gỡ, giao tiếp hay điện thoại cho ai không?

- Sáng hôm đó, khoảng 8 giờ, tôi có gọi điện thoại cho một người bạn, hẹn đi uống cà phê rồi bàn chuyện làm ăn. Tôi không gặp thêm bất kỳ một người nào ngoài vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Tôi có nói cho Huệ biết việc chuẩn bị đi từ Củ Chi sang Bình Dương lo công việc...

- Vậy người trong gia đình mà anh nghi ngờ là...

- Không! Không bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi...

- Vậy thì ai?

- ... Bà Danh, chị ruột của vợ tôi, chỉ bà đó, không ai khác!

- Anh có cơ sở nào khẳng định điều đó?

- Có chứ... Có lẽ bả sẽ thất vọng khi biết tôi đã thoát chết...

- Anh khai rõ hơn về đối tượng nghi vấn này...

Anh Phú bắt đầu kể: "Bà Danh tên đầy đủ là Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, có chồng là Đào Xuân Thao, sinh năm 1958. Hai người có hộ khẩu thường trú trên đường Trần Khắc Chân, P9, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Bà Danh, ông Thao là chủ 2 tiệm chụp hình cùng có tên là Minh Hùng, một tiệm trên đường Cộng Hòa (gần vòng xoay Lăng Cha Cả) quận Tân Bình, TPHCM. Tiệm còn lại ở gần chùa Bà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương... Sở dĩ tôi nghi bà Danh đã thuê người giết tôi vì lý do sau: Năm 1999, vợ tôi có mua lô đất 100m2 gần chùa Bà, Bình Dương. Năm 2008, đất này được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Năm 2009, bà Danh mượn sổ đỏ lô đất trên để làm giấy phép kinh doanh tiệm chụp ảnh, rửa hình. Vì là chị em ruột tin tưởng nhau nên vợ tôi đã đưa sổ đỏ cho bà Danh. Từ đó, bà Danh giả chữ ký của vợ tôi để làm thủ tục tặng mảnh đất trên cho mẹ ruột của bà, cũng là mẹ vợ của tôi tên Nguyễn Thị Đầm, sau đó bán cho một người khác".

Tiệm chụp hình Minh Hùng gần Chùa Bà Bình Dương

Theo bản án số 174/2014/DS-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Đầm trình bày: Bà Đầm là mẹ ruột của bà Lê Mỹ Danh và bà Lê Ngọc Huệ. Năm 1999, vợ chồng bà Danh có mua của bà Mai mảnh đất 95,5m2 tọa lạc tại đường Nguyễn Du, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Do bà Danh không có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương nên nhờ bà Huệ đứng tên giấy tờ mua bán đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, bà Huệ làm thủ tục sang tên cho bà Danh nhưng gặp khó khăn vì ông Phú (chồng bà Huệ) cản trở nên bà Huệ và bà Danh thống nhất sang tên cho bà Đầm theo hình thức tặng cho...

Anh Phú cho biết: Từ vấn đề này phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng tôi đã làm đơn kiện ra tòa. Bà Danh sau đó đã thuê 2 đối tượng có tên thường gọi là "Sáu Được" và "Hùng Quận 8" lên gặp tôi hỏi với giọng điệu khuyên nhủ, nhưng thực chất là đe dọa với nội dung: Không nên can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa vợ tôi với bà Danh, vì đó là chuyện gia đình. Còn không thì tôi sẽ bị xử... Hai người này đã xưng danh và giới thiệu là được bà Danh thuê đến gặp tôi. "Sáu Được" rất to con, cao khoảng 1m70. "Hùng Quận 8" khoảng 40 tuổi, da đen, to con, cũng cao tầm 1m70, người miền Bắc...

(Còn tiếp...)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]