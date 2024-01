Cặp đôi nhiều tiền án lái xế hộp đi mua ma tuý

Vào khoảng 1h20', ngày 11/1, tại khu vực cầu Lập Cập, thuộc địa bàn xã Đồng Phong, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), Tổ Công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an cùng với Công an huyện Nho Quan phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hà (SN 1979, trú tại phố Phúc Thiện, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Đinh Thị Thúy (SN 1994, trú tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đi trên xe ô tô 4 chỗ BKS 19A-119.10 , cất giấu 1,017 kg ma túy đá, 3,77 g ma túy tổng hợp trong xe…

Lực lượng Công an kiểm tra tang vật vụ án. Đối tượng Nguyễn Hoàng Hà (dấu X) tại cơ quan Công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hoàng Hà, Cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp, 40 viên ma túy dạng kẹo, 300gam ma túy ketamin, 100g heroin và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy… Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời.

Tang vật vụ án.

Được biết, Nguyễn Hoàng Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” trong khi Đinh Thị Thúy là đối tượng có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

