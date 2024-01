Cảnh sát đang truy lùng 2 kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Sáng 20-1, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng vẫn đang tập trung truy bắt kẻ cướp ngân hàng hôm 19-1.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, sau khi cướp ngân hàng tại huyện Duy Xuyên, hai tên cướp lên xe máy tẩu thoát về hướng huyện Đại Lộc.

Đặc điểm nhận dạng hai nghi phạm cướp ngân hàng. Ảnh: CTV

“Các lực lượng cảnh sát hình sự, địa phương và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đang vào cuộc tích cực truy xét, bắt bằng được hai người này, không để bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương” - Giám đốc Công an Quảng Nam nói.

Phía đại diện ngân hàng cho hay vụ cướp không gây thiệt hại về người và tài sản. Sau khi xảy ra vụ cướp, đại diện ngân hàng đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, truy bắt các nghi phạm.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc cướp ngân hàng, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Duy Xuyên và đại diện VSK đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cảnh sát có mặt bên trong trụ sở chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, lúc 10 giờ 5 phút ngày 19-1, hai nam thanh niên đội mũ, bịt mặt đi vào chi nhánh của một ngân hàng ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Một người cầm súng, người kia cầm túi xách đe dọa nhân viên ngân hàng.

Người cầm túi xách lấy một cọc tiền chuẩn bị bỏ chạy thì chuông cảnh báo vang lên, cọc tiền rơi xuống sàn. Hai tên cướp vứt lại túi xách rồi bỏ chạy.

Ban đầu, công an xác định hai kẻ cướp đi trên xe máy hiệu Sirius.

