Cảnh giác thủ đoạn tráo biển số để trộm xe máy tại các bãi giữ xe

Công an cảnh báo Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, mang tính tổ chức... gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Để ngăn chặn triệt để, hạn chế tối đa các vụ trộm cắp xe máy tại các bãi giữ xe, Công an quận 12 (TP.HCM) khuyến cáo: Đối với người trông giữ xe Bãi trông xe nên có hai lối, một lối nhận, một lối trả xe riêng biệt, tránh lộn xộn ra vào cùng một cửa. Làm vé xe cẩn thận, không quá đơn giản, dễ tẩy xoá, dễ nhàu nát. Điểm trông xe tập thể nên đóng dấu, có chữ ký và ảnh của người trông xe, sau đó đem ép. Hạn chế dùng loại vé làm bằng nhôm đục lỗ, miếng mica... Khi giao xe quan sát kỹ, đối chiếu số ghi trên xe với vé, nếu bất thường hãy kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và những giấy tờ khác. Lập biên bản và lưu ý địa chỉ người mất vé xe hoặc chờ đến cuối ngày nếu không có gì lạ xảy ra mới trả xe. Nếu địa chỉ không rõ ràng, đề nghị công an can thiệp. Thay thế những tờ vé cũ, nhàu nát, kiểm tra thường xuyên vé trong ngày để tìm ra những tờ vé giả (nếu có). Không nhận thêm xe nếu bãi đã chật hay làm thêm vé khi hết vé vì rất dễ bị kẻ gian lợi dụng. Đánh dấu trong tờ vé để người ngoài khó phát hiện, chỉ có những người trông giữ xe mới biết. Không nên nhờ người khác trông giúp xe nhất là khi trả xe. Khi mất xe nên báo công an để ngăn chặn và đấu tranh kịp thời. Trang bị hệ thống camera giám sát ở nhiều góc khác nhau trong khu vực giữ xe. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, phát hiện đối tượng khả nghi, lảng vảng trong bãi xe. Đối với khách gửi xe Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, có ý thức tự quản lý, bảo vệ tài sản của bản thân. Trang bị, lắp đặt khóa chống trộm, thiết bị giám sát an ninh, khóa bánh, khóa phanh đĩa, thiết bị định vị... cho xe. Nên để xe tại khu vực có bảo vệ, người trông coi hoặc có camera giám sát, vị trí dễ quan sát. Khi rời khỏi xe phải kiểm tra, đảm bảo đã tắt máy, rút chìa khóa mang theo, kiểm tra kỹ các thiết bị chống trộm, định vị trên xe. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp xe hoặc thông tin, tài liệu liên quan đến các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp phải nhanh chóng tố giác tội phạm, thông báo cho lực lượng công an để điều tra, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận 12, TP.HCM