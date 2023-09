Cảnh báo sập bẫy lừa qua thủ đoạn "quà tri ân nhân Tết Trung thu"

Sáng 18/9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát đi thông tin cảnh báo trên hệ thống mạng xã hội đến người dân trên địa bàn toàn tỉnh về việc các đối tượng xấu lợi dụng dịp tết Trung thu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Nhật Tân (SN 2001, trú tại tỉnh Quảng Trị), đối tượng hack Facebook, rồi dùng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người vào tháng 3/2023.

Mới đây, 1 công nhân đang làm việc tại 1 nhà máy ở Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (đóng tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, thông báo về việc nhận được quà tri ân nhân dịp tết Trung thu và dự kiến, ngày 20/9, quà sẽ được chuyển về nhà. Sau đó, người gọi điện yêu cầu người công nhân đồng ý kết bạn qua zalo để họ hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận quà.

Do không thành thạo công nghệ thông tin nên nữ công nhân này yêu cầu một đồng nghiệp nhờ đồng ý kết bạn để làm các thủ tục nhận quà. Lúc này, nữ công nhân được các đồng nghiệp cho rằng, đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu, chứ bản thân nữ công nhân chưa bao giờ mua hàng hóa gì qua mạng thì làm gì có chuyện nhận được quà tri ân nhân dịp tết Trung thu… nên nữ công nhân đã không kết bạn với người gọi điện.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, với thủ đoạn “Đề nghị làm nhiệm vụ để nhận quà tri ân”, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, các đối tượng gọi điện thoại thông báo nạn nhân được nhận quà tri ân nhân dịp tết Trung thu. Sau đó, yêu cầu nạn nhân kết bạn qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram...) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhận quà.

Sau khi nạn nhân đồng ý kết bạn, các đối tượng tiếp tục mời tham gia vào các nhóm mạng xã hội để thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị nạn nhân nộp, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ với số tiền tăng dần theo cấp độ để được nhận quà hoặc tăng phúc lợi. Nếu nạn nhân phát hiện ra mánh khóe và không chuyển tiền nữa, họ sẽ lập tức bị chặn khỏi nhóm và xóa hết các tin nhắn.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý, để phòng, tránh thủ đoạn lừa đảo trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hoạt động yêu cầu làm nhiệm vụ để được nhận quà hoặc tăng phúc lợi. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền với mọi lý do cho những người không quen biết hoặc chỉ quen biết qua mạng xã hội. Đồng thời, trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra.

