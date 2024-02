Cận cảnh khu đất khiến hơn 70 giang hồ ở Phú Quốc tranh đoạt

Khu đất khiến hơn 70 giang hồ ở Phú Quốc tranh đoạt làm 2 người chết, 6 bị thương, 70 người lãnh án tù

Ngày 4-2, sau 4 ngày TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 70 bị cáo, chúng tôi trở lại khu đất tranh chấp cũng là hiện trường vụ các băng nhóm giang hồ nổ súng làm làm 2 người chết, 6 bị thương xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hồi tháng 10-2022.

Nó trông đìu hiu và vắng vẻ nhưng tại thời điểm xảy ra nổ súng chết người lại có giá trị cả trăm tỉ đồng

Đập vào mắt chúng tôi, khu đất trông đìu hiu và vắng vẻ, nằm khuất sâu trong những đoạn đường uốn khúc, ngoằn ngoèo tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Một số chỗ trong khu đất hiện đã được phân lô nhưng chưa có người ở

Trên khu đất rộng khoảng 2,8 ha này lác đác vài căn nhà có người ở, phần còn lại là đất trống, một số chỗ có phân lô.

Cạnh đó là căn biệt thư xây dựng dở dang của phạm nhân Nguyễn Văn Trường, người vừa bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; đồng thời cũng là 1 trong 8 bị hại trong vụ nổ súng tranh giành đất nói trên.

Đó là một khu đất có giá chuyển nhượng chỉ 300 triệu đồng năm 2001, đến 2021 đã bán tới 10 tỉ đồng

Một người dân gần đó cho biết, ngôi biệt thự này đã bỏ không kể từ lúc vụ án xảy ra. Ngoài 2 người bị bắn tử vong, 4 người bị thương nặng đến tàn phế, Trường cùng những anh em còn lại cũng lần lượt bị bắt.

Tại khu đất này, chúng tôi gặp ông Khúc Văn Đoài, người trực tiếp liên quan đến khu đất 2,8 ha mà các băng nhóm giang hồ ở Phú Quốc phải tranh giành đẫm máu hơn 15 tháng trước.

Vị trí nơi các đối tượng rượt đuổi, nổ súng gây chết người

Đưa cho chúng tôi xem 2 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay, điểm chỉ đỏ, ông Đoài bức xúc nói: "Tôi mua khu đất 2,8 ha này của ông Ngụy Văn Khiếu từ năm 2001 chỉ với giá 300 triệu đồng. Lúc đó, khu này toàn là rừng rậm và lối mòn. Sau khi mua đất, tôi thỏa thuận thêm nhiều chủ đất bên ngoài để tự mở đường ô tô vào khu đất.

Đúng 20 năm sau, Phú Quốc trải qua nhiều trận sốt đất, có người muốn mua lại khu đất này 10 tỉ đồng; từ đó xảy ra nhiều vấn đề phức tạp"- ông Đoài kể.

Nơi các đối tượng kéo hàng chục xe bao vây khu đất, dẫn đến xung đột và nổ súng

Cũng theo ông Đoài, vì người mua đất cần chữ ký bán trực tiếp của người chủ cũ để đủ điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất nên ông nhờ ông Khiếu ký vào giấy mua bán khu đất trên cho ông Ph.B.V.

"Ông Khiếu thấy tôi bán khu đất này có giá và biết tôi cần có chữ ký của ông ấy nên ép tôi phải chi 1,5 tỉ đồng mới chịu ký. Trong tình thế bắt buộc, tôi đồng ý chi cho ông Khiếu hơn 1 tỉ đồng. Sau khi ký và nhận tiền đủ, ông Khiếu nhiều lần tìm tôi để đòi thêm tiền nữa. Nhưng có điều, tôi không ngờ tới là ông ấy cho người vào tranh giành khu đất mà ông đã bán đứt cho tôi từ hơn 20 năm trước"- ông Đoài bộc bạch.

Ngôi nhà đang xây dựng dở dang của Nguyễn Văn Trường tại hiện trường vụ nổ súng đã bỏ không từ khi xảy ra vụ việc

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ việc được nhờ đo vẽ khu đất tranh chấp nói trên, khoảng tháng 6-2022, Phạm Anh Hiếu liên hệ Nguyễn Văn Thái (là một trùm giang hồ ở Phú Quốc) trợ giúp.

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỉ đồng", nhận thấy nhóm mình khó hoàn thành việc Hiếu nhờ, Thái huy động thêm nhiều băng nhóm chuyên bảo kê tranh chấp đất ở Phú Quốc để cùng hành sự.

Ngày 27-10-2022, Thái cùng hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì xảy ra xô xát. Lúc này, Đoàn Thiên Long đi cùng nhóm Thái cầm súng hoa cải bắn 3 phát về nhóm đối phương làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương cũng như cả nước vào thời điểm đó. Bộ Công an phải cử lực lượng vào phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc để phá án. Nhiều đối tượng bị bắt sau khi gây án và lần lượt ra đầu thú.

VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội "Giết người", 13 bị cáo tội "Gây rối trật tự công cộng"; 6 bị cáo tội "Che giấu tội phạm"; 1 bị cáo tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thái khẳng định được Hiếu chốt giá thuê đi "làm đất" 4 tỉ đồng. Trong khi Hiếu cho rằng chỉ nhờ bằng "tình cảm".

Luật sự bảo vệ cho Hiếu cũng đặt vấn đề giá trị khu đất chỉ 11 tỉ đồng, người nhờ bị cáo đo vẽ đất chỉ được chia giá trị ½ thửa đất, tức chỉ khoảng 5,5 tỉ đồng. Trong khi Hiếu phải thuê người đi đo đất với giá 4 tỉ đồng là vô lý.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế của chúng tôi, khu đất này vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng chết người có giá khoảng 3 tỉ đồng/1.000m2, tức giá trị toàn khu đất gần 90 tỉ đồng. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến các đàn anh của nhiều băng nhóm giang hồ ở Phú Quốc phải dẫn dắt đàn em mình liều mạng và tướt đoạt mạng sống của người khác, gây ra hậu quả không lường hết được.

70 giang hồ lãnh án Ngày 31-1, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long – người trực tiếp cầm súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm đối phương làm 2 người chết, 6 bị thương - tù chung thân về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là tù chung thân. Cùng mức án chung thân, Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 36 tuổi) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu, tổ chức giết nhiều người. Bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người". Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 18 năm tù về các tội "Che giấu tội phạm"; "Gây rối trật tự công cộng"; "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]