Cạm bẫy “hẹn hò online”

Mất mạng bí ẩn sau cuộc gặp offline

Gần một tháng qua, vụ việc anh Nguyễn Việt U. (21 tuổi, Nghĩa Hưng, Nam Định) qua đời và thi thể được một người dân tìm thấy ở cầu Nhật Tân vẫn khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân được cho là có liên quan đến việc “hẹn hò online”.

Cụ thể, theo anh Nguyễn Huy Hùng (anh trai nạn nhân) kể lại, khoảng 17h ngày 18/12, anh gọi vào số điện thoại của U. thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy, họ nói có một người vớt được xác U. chỗ cầu Nhật Tân. Anh Hùng cho biết: "Sau khi được người lạ thông báo, gia đình lập tức đến đó để xác minh thì đúng là em trai tôi. Qua trao đổi với người vớt được U. thì họ có nói khi kiểm tra trên người U. có cái sim được gói trong một tờ giấy bạc, bên trong tờ giấy đó có ghi một số điện thoại, người đó liên hệ thử cho số điện thoại ấy thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói “tôi ở dưới Hải Phòng, đây không phải người nhà của tôi”. Người vớt xác tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy”.

Sau khi gia đình anh Hùng đăng tải tài khoản đã dụ dỗ em trai mình hẹn hò qua mạng thì nhiều người vào khẳng định mình cũng từng bị tài khoản này lừa.

Anh Hùng cho biết, gia đình cùng người vớt được xác nạn nhân đã đến Công an phường Nhật Tân trình báo, làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng.

Có lẽ, người biết tường tận về “lịch trình” ngày cuối cùng của U. chính là anh Nguyễn Xuân Linh (người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân). Anh Linh cho biết, khoảng 17h, ngày 14/12, U. nói với anh Linh đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Khi anh Linh hỏi là đi chơi với nam hay nữ thì U. nói đi chơi với bạn nam. Đến khoảng 21h24 phút cùng ngày, U. nhắn tin cho anh Linh với nội dung: “Chuyển tiền anh ơi”. Không thấy anh Linh trả lời thì khoảng 4 phút sau U. gọi cho anh Linh qua Zalo bảo anh chuyển tiền để U. trả tiền cho shipper. Sau đó, anh Linh đã chuyển cho U. số tiền 30 triệu đồng.

Cũng theo chia sẻ của anh Linh, đến khoảng 23h cùng ngày, không thấy U. về nên anh Linh đã điện thoại cho U. nhưng điện thoại tò te tí. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau, anh Linh gọi rất nhiều cuộc nhưng điện thoại của nạn nhân đều không liên lạc được.

Anh Linh kể lại, tối hôm sau, anh mở máy tính ở phòng trọ của U. đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U. đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U. có nhắn tin với ai và đi đâu không thì thấy U. nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là “An Yêuu”. Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái, hẹn hò; bạn “An Yêuu” này có hẹn U., gửi kèm vị trí để U. đi tới đó.

Cũng theo anh Linh, nội dung cuộc trò chuyện giữa U. và “An Yêuu” thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà “An Yêuu” hẹn. U. có nhìn thấy “An Yêuu” và một nhóm bạn rất đông người. U. nhắn tin cho “An Yêuu” hỏi “sao mà đông người thế” thì “An Yêuu” có nhắn lại “đây là bạn hết ý mà không phải ngại đâu”. Tuy nhiên, khi anh Linh dùng chính tài khoản Facebook của U. gọi cho “An Yêuu” thì người này không nghe máy.

Đối tượng Phạm Văn H. bị tố cáo chuyên lừa đảo yêu đương qua mạng.

Anh Linh nhớ lại: “Sau đó một lúc thì “An Yêuu” có nhắn tin lại hỏi “sao thế bạn?”. Tôi nhắn lại: “Anh là người nhà của U., thấy em là người nhắn tin cuối cùng với U., em có biết U. đang ở đâu không, báo cho anh biết với?”. Tuy nhiên, một lúc sau tài khoản “An Yêuu” này xóa hết tin nhắn giữa U. và “An Yêuu” đã nói chuyện trước đó”.

Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn tin trùng lặp về cuộc hẹn hò qua mạng có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo, người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh Hùng, anh trai của U. để thông báo sự việc. Nhận được tin báo, chiều 17/12, anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U. dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh.

Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý, sau đó mọi người đến trình báo Công an huyện Yên Phong. Đồng thời, ngày hôm sau gia đình cũng trình báo Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú), thì được hướng dẫn trực tiếp lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Anh Hùng cho biết thêm, kể từ hôm gia đình đăng tải thông tin kêu cứu cộng đồng mạng chia sẻ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai, rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến trao đổi họ cũng “dính bẫy lừa” của các cuộc “hẹn hò online”, nhưng vì ngần ngại nên không muốn nói ra.

Hiện, Cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh về cái chết bất thường của anh Nguyễn Việt U.

Tình yêu ảo, hậu quả thật

Trước đó không lâu, dư luận từng dậy sóng vụ 2 nữ sinh ở Bắc Ninh bị một đối tượng đâm dẫn đến tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng là Huỳnh Ngọc Thiện (sinh năm 2004, ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Thiện khi đó đang học ngành công nghệ IT ở Huế, quen nạn nhân là N.N.A. (sinh năm 2007, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, Huỳnh Ngọc Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với A. qua mạng xã hội từ năm 2021 đến tháng 10/2023 thì chia tay.

Ngày 3/12/2023, Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt A. một lần rồi tự tử.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan Công an.

Ngày 4/12, Thiện đến địa bàn TP Từ Sơn và hẹn gặp nữ sinh N.N.A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ) để nói chuyện. Sau đó, N.N.A. cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm nữ sinh N.N.A và 2 người bạn đi cùng là nữ sinh N.N.C.A. (sinh năm 2007) và Đ.M.K. (nam, sinh năm 2007) rồi dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả khiến 2 nữ sinh N.N.A. và N.N.C.A. tử vong.

Sự việc gây rúng động dư luận cả nước. Lý do là bởi, đối tượng gây ra vụ án mạng đau lòng này đang là sinh viên của một trường đại học. Được biết, Thiện là con trai út trong gia đình có 5 anh, chị. Bố mẹ của Thiện đều đã ngoài 60 tuổi. Gia đình Thiện nhiều năm nay bán tạp hóa, thu mua nông sản. Thường ngày, khi đi học về, Thiện phụ giúp cha mẹ làm việc. Học xong phổ thông, Thiện thi đậu một trường đại học ở Huế, hiện đã học được hơn một năm ngành công nghệ thông tin.

Một cán bộ xã Bàu Cạn cho biết: “3 anh em trai nhà Thiện đều nổi tiếng chịu khó, chăm chỉ của thôn Ia Mua. Học phổ thông, Thiện cũng có tiếng lành hiền, gần gũi bạn bè. Bởi vậy, khi nghe thông tin án mạng, cả xã ai cũng bất ngờ. Bố mẹ Thiện cả đêm ngồi khóc. Có thể do lứa tuổi, suy nghĩ khi yêu đương nên mù quáng”.

Không chỉ gây ra những vụ án mạng đau lòng mà việc quen biết rồi yêu nhau qua mạng xã hội cũng khiến nhiều người rơi vào tình cảnh bị lừa tới trắng tay. Cụ thể, ngày 19/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án lừa đảo với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 8/2019 đối tượng Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) tạo và sử dụng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” và đăng tải nhiều hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp lên tài khoản này.

Mộng Thường dùng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại thành phố Vinh (Nghệ An). Trong quá trình trò chuyện, Mộng Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng hình thức lừa tình.

Thường giới thiệu là Đào Ngọc Minh (sinh năm 1994) có bố, mẹ là Việt kiều, hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, đang sinh sống tại Canada. Do tính chất công việc nên Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam. Để thêm tin tưởng, Thường còn tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh sau đó nói chuyện, trao đổi với nạn nhân để nạn nhân tin tưởng nhân vật này là có thật.

Dùng nick ảo để hẹn hò online, Đào Thị Mộng Thường đã lừa đảo của nhiều người với tổng số tiền 12 tỷ đồng.

Khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với Ngọc Minh thì đối tượng đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân... Sau nhiều lần lừa đảo, đối tượng Thường chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án. Được biết, Đào Thị Mộng Thường từng mang 1 tiền án về tội đánh bạc.

Tương tự, chị Nguyễn Hoài T. (sinh năm 1990, quê Quảng Trị) cũng bị bạn trai quen qua mạng lừa lấy chiếc điện thoại có giá trị hơn 30 triệu đồng. Chị T. kể rằng, đầu tháng 5, khi chị đang lướt web thì có một thanh niên tên H. nhắn tin làm quen. Sau vài ngày nhắn tin qua lại, chị T. và H. nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Trong những buổi chở chị T. đi chơi, H. tỏ ra rất ga lăng nên chị hoàn toàn tin tưởng bạn trai. Trong một lần hẹn đi chơi, thấy chị T. sử dụng điện thoại xịn nên H. mượn nghe nhạc rồi chở chị đi ăn. Khi đến gần khu vực chợ Đông Hòa, H. kêu chị T. xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy cùng chiếc điện thoại đắt tiền. Sau đó, H. đã chặn hết mọi liên lạc, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đến công an phường trình báo sự việc.

Vài ngày sau, chị T. mua một sim điện thoại khác và lấy một nick giả để kết bạn làm quen với H. Tưởng “con mồi” mới, H. liền đồng ý và “giở chiêu” tán tỉnh, hẹn hò bạn gái mới. Chị T. hẹn gã tại một quán cà phê tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một). Đến nơi, chị T. nhận ra H. và đã trình báo công an địa phương. H. bị mời về trụ sở giải quyết sự việc, sau đó được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An).

Sở dĩ, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc từ việc “hẹn hò online” cũng là bởi nhiều người đã chủ quan và dễ dãi trong các mối quan hệ với người lạ. Để tự bảo vệ mình, mỗi người trong số chúng ta nên tỉnh táo và cảnh giác trên thế giới ảo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]