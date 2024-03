Các “chân rết” của đường dây đánh bạc 250 tỷ đồng hoạt động như thế nào?

Đường dây đánh bạc dưới hình thức game bài Poker giao dịch 250 tỷ đồng do đối tượng Nguyễn Xuân Huy (SN 1992, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cầm đầu đã bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an triệt phá, bắt giữ các “chân rết”.

Đối tượng Nguyễn Xuân Huy

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 1 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Các "chân rết" tham gia hỗ trợ Huy tổ chức đánh bạc

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Huy; Đỗ Ngọc Khánh (SN 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội); Lã Duy Tùng (SN 1994, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), Bùi Quốc Đạt (SN 1995, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Trường Thịnh (SN 2002, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Riêng đối tượng Ngô Anh Duy (SN 2003, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi “đánh bạc”.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ thủ đoạn, quy luật hoạt động và vai trò của từng đối tượng, mắt xích trong đường dây này. Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đây là đường dây đánh bạc hoạt động trên mạng, với thủ đoạn mới, tinh vi, kín kẽ, nhiều đối tượng, mắt xích, do đối tượng Huy cầm đầu.

Hỗ trợ đắc lực cho Huy là các mắt xích, đại lý. Các đối tượng giao dịch bằng tiền chuyển qua các tài khoản để nạp mua điểm “chíp” sử dụng vào việc đánh bạc. Đường dây này có hoạt động theo mô hình kim tự tháp, cao nhất là Huy, bên dưới Huy là Khánh và Thịnh. Dưới Khánh và Thịnh là các đại lý, các đại lý bán các tài khoản cho con bạc tham gia đánh bạc.

Những thiết bị, máy móc thu giữ tại ngôi nhà Huy thuê

Trong đó, đối tượng Đỗ Ngọc Khánh có vai trò là chủ tài khoản cấp Siêu đại lý thuộc CLB Hi-Light, nằm dưới quyền quản lý của Nguyễn Xuân Huy. Các đối tượng Đỗ Trường Thịnh phụ trách nạp rút tiền cho "con bạc" và đại lý cấp dưới thay cho Huy; Bùi Quốc Đạt là nhân viên làm nhiệm vụ kiểm kê, tra soát tiền nạp rút. Nguyễn Thành Đạt có nhiệm vụ chạy quảng cáo thu hút các con bạc vào câu lạc bộ. Ngoài ra, Lã Duy Tùng là đại lý cấp dưới. Ngô Anh Duy tham gia đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an đã làm rõ, từ ngày 9-10-2023 đến ngày 18-12-2023, các đối tượng trong đường dây này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện nhóm này có 7395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã được Huy trả lương từ 8-20 triệu đồng/ tháng để làm các nhiệm vụ cụ thể. Huy thuê nhà riêng, lắp đặt camera quan sát tại khu vực cổng cửa nhà. Ngôi nhà này luôn đóng trái cửa, không tiếp xúc với người lạ cũng như hàng xóm. Tại đây, Huy tập kết máy móc và là nơi làm việc của các đối tượng hỗ trợ cho Huy.

Quá trình khám xét địa điểm này, cơ quan Công an thu giữ nhiều máy tính, các thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

