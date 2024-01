Buộc điều tra lại vụ bắt người, chặt ngón tay để đòi nợ

Ngày 30-1, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án bắt, giữ người rồi chặt ngón tay nạn nhân để đòi nợ xảy ra tại quận Gò Vấp hồi đầu năm 2023.

Sau một buổi xét hỏi các bị cáo, cấp xét xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, buộc điều tra, xét xử lại vụ án vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Nội dung vụ án thể hiện 4 bị cáo trong vụ án đã bắt giữ rồi chặt ngón tay để uy hiếp, buộc bị hại trả nợ. Nguyên nhân, xuất phát từ việc bị hại nợ tiền thi công công trình không trả, cố ý tránh mặt.

Bị cáo Lam tại toà

Cụ thể, ông Trần Văn Hoàng, bị hại trong vụ án, nhận thi công công trình cho ông Dương Hoàng Minh.

Sau đó, ông Hoàng giao Mai Hồng Lam (SN 1975; quê TP HCM) xây dựng và Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1984; quê Bắc Ninh) thi công biển hiệu.

Lam và Dũng thực hiện xong phần việc nhưng ông Hoàng không thanh toán tiền, cụ thể Dũng 9,2 triệu đồng, Lam 20 triệu đồng.

Thông qua chủ công trình, Dũng biết được ông Hoàng đã nhận tiền thi công nhưng không trả cho họ, còn cố ý tránh mặt.

Dũng nhờ ông Minh hẹn Hoàng đến công trình nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp để giải quyết. Ông Minh hẹn Hoàng gặp mặt lúc 23 giờ ngày 18-1-2023.

Sau đó, Dũng rủ Huỳnh Văn Vương (SN 2001; quê Bình Định) và một người khác (chưa xác định lai lịch) đến địa điểm trên. Tại đây, Vương bẻ tay, khống chế ông Hoàng nhốt ông này trong khu vực công trình.

Khoảng 10 phút sau Dũng đến đòi tiền nhưng Hoàng nói không có tiền trả nợ. Dũng nhờ ông Minh gọi điện thoại báo Công an phường 3, quận Gò Vấp đến giải quyết. Tuy nhiên, Công an phường 13, quận Gò Vấp xác định đây là vụ việc dân sự, yêu cầu hôm sau lên trụ sở công an phường giải quyết.

Dũng và đồng phạm sau đó tiếp tục giữ, trói ông Hoàng và chặt đứt ngón tay trỏ của ông này khi không được đáp ứng điều kiện

TAND huyện Hóc Môn xét xử vụ án tuyên án các bị cáo các tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản". Sau đó, 2 bị cáo kháng cáo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]