Bình Dương: Điều tra vụ cô gái rơi từ tầng 23 chung cư xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bảo vệ của một chung cư trên Quốc lộ 13 (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng động mạnh ở khuôn viên tháp B nên chạy tới kiểm tra.

Đến nơi, bảo vệ phát hiện một thi thể phụ nữ nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là B.T.M.T (29 tuổi, quê Lạng Sơn). Nạn nhân sống một mình trên tầng 23 chung cư và được xác định rơi từ đây xuống đất.

Nạn nhân sau khi rơi từ tầng 23 đã đập vào mái che trước khi tiếp đất. Phần mái che bằng kính cường lực bị biến dạng nặng, có dấu hiệu va đập.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

