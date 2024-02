Bí mật trong ngôi nhà luôn đóng kín và chuyên án xuyên biên giới

Lừa khoảng 5000 nạn nhân, chiếm hàng nghìn tỷ đồng

Sau khi nhận được một số cuộc điện thoại phản ánh của người dân về việc bị kẻ gian lừa đảo mở tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt mất tài khoản, những trinh sát giỏi của PhòngAn ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình(PA05) được tung vào cuộc. Nhiều ngày liền, cán bộ chiến sỹ (CBCS) chia làm nhiều tổ công tác truy tìm “kẻ giấu mặt” trên không gian mạng.

Qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PA05 phát hiện ở phường Bắc Lý, Tp.Đồng Hới, có ngôi nhà luôn đóng kín cổng, cao tường và chủ nhân mua một lúc gần chục máy vi tính rồi tập hợp một số người giỏi tin học đến làm việc. Chủ nhân ngôi nhà nhanh chóng được xác định là Hoàng Trung Thương, SN 1995, trú tại Bắc Lý. Từ đây, “chìa khoá” của vụ án tội phạm kiểu mới ở dải đất miền Trung bắt đầu được mở.

Tang vật của các đối tượng sử dụng để thực hiên hành vi lừa đảo qua mạng.

Sau nhiều ngày thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã xác định có hoạt động tội phạm bên trong ngôi nhà bí ẩn đó. Đồng thời, các đối tượng còn có một mạng lưới chân rết ở một số tỉnh, thành khác. Sau khi lập chuyên án, PA05 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Quảng Bình quyết định phá án.

Vào một ngày đông lạnh cuối năm 2021, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu thì lực lượng đánh án chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Đà Nẵng để bắt các đối tượng. Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan tội hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Khi có thông tin cá nhân của người đăng ký, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.

Đồng thời các đối tượng cấu kết với nhau tạo chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng/tài khoản.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình trao đổi, lên kế hoạch đấu tranh chuyên án.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

“Cất vó” đường dây tội phạm

Cũng từ công tác nghiệp vụ, các trinh sát PA05, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một số đối tượng người nước ngoài câu kết với một số người Việt lập sàn RosyStyle với phần thưởng, lợi nhuận “khủng” dùng để dụ dỗ người chơi, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Với tính chất phức tạp của vụ việc, trực tiếp Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ và sớm đấu tranh, triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời báo cáo đề xuất và được Bộ Công an đồng ý, giao Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án.

Trong suốt gần 1 năm ròng rã theo dấu của các đối tượng hoạt động lừa đảo, tháng 7/2023, với tinh thần bí mật, bất ngờ, khẩn trương và quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Công an Tp.HCM, Công an Tp.Cần Thơ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt tiến hành triệu tập, đấu tranh 6 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sảnvà tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992), Khương Thuận Phát (SN 1994), đều trú tại Tp.HCM; Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại Tp.Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hai đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Công an Quảng Bình đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại với số tiền hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người nước ngoài quản lý, sử dụng. Để dẫn dụ, lôi kéo người tham gia sàn RosyStyle, các đối tượng đưa ra các chương trình khuyến mãi đánh vào lòng tham của người tham gia như: tạo chương trình khuyến mãi, tặng voucher bằng tiền…

Các đối tượng mở nhóm trên Zalo để bị hại trải nghiệm miễn phí từ 3-5 ngày và chúng thể hiện, thông báo cho khách hàng là có lợi nhuận trong tài khoản. Khi kết thúc chương trình trải nghiệm miễn phí, các đối tượng hướng dẫn khách rút được lợi nhuận về (khoảng 30-40 USD/người) để tạo lòng tin. Sau đó, chúng thuyết phục các bị hại nạp thêm 1.000 USD để đủ 5.000 USD theo quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm… và tiền của bị hại sau khi nộp đều bị mất và chúng cắt liên lạc.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm đối tượng người Trung Quốc lập ra, cùng các đối tượng người Việt Nam giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Camphuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng PA05, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Với phương châm vừa kiểm soát, bảo vệ tốt an ninh mạng trên địa bàn, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp, tăng cường bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh mạng và trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động phạm tội có tính chất ổ, nhóm, hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh”.

