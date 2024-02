Bí mật sau cái chết của nữ sinh làm mẹ ở tuổi 14: Sự thật sau hơn 2 thập kỷ

Trong suốt nhiều năm, gia đình Weidner luôn để tang Amy Weidner - cô con gái 16 tuổi của họ bị cưỡng hiếp và sát hại dã man tại nhà riêng. Cuối cùng, sau hơn 2 thập kỷ bế tắc, cơ quan điều tra quyết định tra xét lại hồ sơ và đã phát hiện manh mối bị bỏ sót.

Rodney Denk

Vụ cướp không thành

Trong khi nghi phạm Rodney Denk được đưa đến bệnh viện điều trị vết cắt ở cổ tay do tự gây ra, gia đình nạn nhân Amy Weidner vô cùng sốc. Họ tự hỏi lý do tại sao người bạn cũ lại phản bội họ. Năm đó, Rodney vẫn đến dự đám tang, thậm chí than khóc cùng gia đình nạn nhân, ghi vào sổ tang. Tên của Rodney cũng từng được cung cấp cho một thám tử để thẩm vấn nhưng bị bỏ qua.

Tại bệnh viện, các nhà điều tra đã có được một số thông tin về động cơ của anh ta. Đúng như nghi ngờ của họ, một vụ cướp không thành đã xảy ra.

Rodney thú nhận đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp. "Tôi không biết cô ấy ở nhà. Tôi đang ở trong phòng John Paul, lấy radio. Và cô ấy đi qua rồi tôi đánh vào đầu cô ấy", Rodney khai nhận. "Tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt, nhưng có lẽ ở sâu thẳm bên trong, tôi không phải là người tốt", Rodney nói với các thám tử.

Trong suốt 48 giờ thẩm vấn, Rodney thừa nhận cưỡng hiếp và đánh Amy bằng một vật thể nhưng liên tục thay đổi lời khai khi được hỏi có hành động một mình hay không. Một điều Rodney khẳng định chắc chắn là thời điểm đó không nhìn thấy Emily – cô con gái 2 tuổi của Amy.

Rodney đã cung cấp một ADN và đúng như dự đoán, nó trùng khớp với ADN từ tinh dịch được thu thập vào năm 1989 từ ga trải giường và chăn của Amy.

Tội ác lặp lại

Có một điều bất ngờ khác mà cảnh sát phát hiện trong quá trình điều tra. Đó là về con trai của Rodney - Dillon Denk. Trong nhiều năm sau khi ly hôn, Rodney ít khi liên lạc với con trai và vợ cũ.

Năm 2009, Dillon bị buộc tội giết mẹ mình là Mary McHenry sau khi đánh mẹ đến chết bằng gậy bóng chày. Hồ sơ cho thấy nạn nhân từng có tiền sử lạm dụng con trai. Sau một thỏa thuận nhận tội, Dillon bị kết án 20 năm tù.

Cả hai cha con Rodney cùng thực hiện những hành vi khủng khiếp khi còn rất trẻ. Trong khi Rodney gây án lúc 18 tuổi thì con trai anh ta chỉ mới gần 17 tuổi.

Trước phiên tòa xét xử, Rodney thừa nhận rằng ngoài anh ta, không có ai khác liên quan đến vụ giết Amy.

Vào tháng 6/2012, chỉ 10 ngày trước khi phiên tòa dự kiến bắt đầu, Rodney nhận tội giết và cưỡng hiếp Amy, bị kết án 65 năm tù.

Đối với gia đình nạn nhân, việc Rodney vào tù đã khiến họ nhẹ nhõm phần nào nhưng cái chết của Amy và những gì cô phải trải qua vẫn khiến người thân ám ảnh. Họ cố gắng tập trung vào hiện tại. Phòng ngủ cũ của Amy, nơi xảy ra vụ án mạng khủng khiếp, giờ đây trở thành nơi dành cho những khoảng thời gian vui vẻ của cả gia đình.

Vào tháng 1/2014, thám tử William Carter nhận được khen thưởng của Sở Cảnh sát Indianapolis với công lớn giúp phá được vụ án mạng chưa có lời giải trong suốt hơn 2 thập kỷ.

