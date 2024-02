Bí mật ‘kinh hoàng’ bên trong 2 ngôi nhà mặt phố

Theo tư liệu vụ án, thông qua công tác phối hợp nghiệp vụ giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Lào Cai và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Điều đáng nói, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... nhóm đối tượng điều hành đường dây đã tuyển mộ người nhằm mục đích mua bán dâm.

Trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an đã xác lập chuyên án mang bí số 523H, giao Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh có liên quan để phá án.

Ngày 24/6/2023, xác định thời điểm "chín muồi", tại tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã triển khai 3 mũi trinh sát, bất ngờ tập kích và phát hiện 3 địa điểm có hoạt động mại dâm. Cụ thể, tại nhà nghỉ Kim Thành (địa chỉ tại số nhà 178, đường Trần Thái Tông, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại số nhà 391, đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số nhà 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu (đều thuộc TP Lào Cai) phát hiện 10 đối tượng, trong đó có 6 gái bán dâm và 4 đối tượng liên quan tới hành vi môi giới mại dâm gồm: Lê Văn Thanh (SN 1992, trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Hà Văn Hiếu (SN 1999, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Hù Việt Trình (SN 1993, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1994, trú tại Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Lực lượng trinh sát tiến hành giải cứu 3 bị hại gồm: L.N.T.T. (SN 2008, quê tỉnh Lâm Đồng), N.T.Y.N. (SN 2007) và T.B.P.N. (SN 2009), cùng quê tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại nơi khám xét, cơ quan công an đã thu giữ gần 62 triệu đồng, 2 xe ô tô, 3 xe máy, 9 sổ ghi chép cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến hoạt động mại dâm.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: Hà Thanh Tứ (SN 1991, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Hà Thị Thu Hằng (SN 1992, trú tại phường Hương Chữ, xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Lê Văn Thanh, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu về hành vi "Môi giới mại dâm".

Các đối tượng trong đường dây mua bán người và môi giới mại dâm. Ảnh: Công an LC

Sau đó 1 ngày, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hổ (SN 1989, trú tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại số nhà 391 đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Môi giới mại dâm". Nguyễn Mạnh Hổ được công an xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu điều hành đường dây mua bán người và hoạt động mại dâm nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Hổ khai nhận: Khoảng tháng 3/2022, đối tượng thuê căn nhà số 391 đường Đàm Quang Trung để ở, đồng thời tuyển thêm một số phụ nữ hoạt động mại dâm trá hình dưới dạng nhân viên rót bia. Hổ trực tiếp thực hiện hành vi môi giới, kết nối và thỏa thuận giá với người mua dâm rồi đưa gái bán dâm tới nhà nghỉ để phục vụ, sau đó hưởng một phần tiền từ hoạt động phi pháp này.

Khoảng tháng 3/2023, qua mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Mạnh Hổ được Hà Thanh Tứ và Hà Thị Thu Hằng chuyển cho 7 gái bán dâm, Hổ đã trả 13 triệu cho Hằng để nhận chuyển giao 3 trong 7 gái bán dâm nêu trên.

Để quản lý đường dây, Hổ chia nhóm gái mại dâm nuôi ăn, ở, sinh hoạt tại hai địa điểm là số 391 đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu (thuộc TP Lào Cai). Đồng thời thành lập một nhóm kín trên Telegram để điều hành công việc. Trong đó, Hổ phân công Thanh trực tiếp quản lý tại số nhà 391, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu làm nhiệm vụ môi giới và "ship hàng" khi có khách. Các đối tượng liên hệ với các lễ tân nhiều nhà nghỉ, khách sạn để liên kết tạo thành đường dây khép kín, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình điều tra, xác minh.

Việc triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ của lực lượng công an trong quá trình đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]