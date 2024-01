Bị lừa bán sang Trung Quốc 10 năm, trở về tố cáo 3 kẻ buôn người

Ngày 10-1, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, bàn giao Nghi phạm Viên (48 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TP Hải Phòng), Kha Văn Ngọc (61 tuổi, trú Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (50 tuổi, trú Nghệ An) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người.

Hành vi phạm tội của Viên, Ngọc, Thuyên diễn ra từ 10 năm trước. Nạn nhân trong vụ án là chị VTY (trú huyện Kỳ Sơn).

Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án trong đấu tranh phòng chống mua bán người, bắt giữ Viên, Thuyên, Ngọc. Ảnh: BP

Vừa qua, sau khi từ nước ngoài trở về, chị Y đã trực tiếp đến Đồn biên phòng Mỹ Lý (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) tố giác bị nhóm người trên lừa bán sang Trung Quốc. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, điều tra, truy bắt được Viên, Thuyên, Ngọc.

Qua điều tra cho thấy cách đây 15 năm, trong quá trình lên huyện biên giới Kỳ Sơn mua gỗ, ông Ngọc có làm quen bà Thuyên rồi chung vốn làm ăn.

Đến năm 2010, trong một lần đi mua hàng ở huyện Tương Dương, Ngọc lại quen bà Viên và được bà này rủ rê: "Anh đi nhiều như vậy nên tìm phụ nữ ở các huyện vùng cao để em đưa đi bán cho người ở Trung Quốc, ta sẽ có tiền, ngoài số tiền công được hưởng thì tiền lời ta chia nhau".

Ngọc về bàn với Thuyên việc tìm, lừa các cô gái xinh đẹp giao cho Viên bán ra nước ngoài và Thuyên đồng ý. Tháng 5-2014, Thuyên giới thiệu cháu là chị Y với Ngọc “em có đứa cháu xinh đẹp, đang buồn chuyện gia đình muốn đi làm ăn xa”.

Sau đó, Ngọc và Thuyên gặp chị Y để “động viên” rồi nói sẽ giúp sang Trung Quốc làm ăn. Đang buồn chuyện gia đình, chị Y đồng ý đi cùng Thuyên để có việc làm nhưng sau đó bị Viên đưa ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) bán sang Trung Quốc lấy 45 triệu đồng.

Sau thời gian bị một người đàn ông mua về, phải sống cuộc sống tủi nhục, khổ sở, chị Y đã trốn được khỏi gia đình này và được đưa về Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]