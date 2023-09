Bị bắt quả tang trộm sầu riêng, người đàn ông chắp tay xin lỗi

Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng V.V.H. (53 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/9, người dân phát hiện ông H. có hành vi cắt trộm quả sầu riêng tại vườn một hộ dân ở buôn Krum B (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ).

Sau khi bị phát hiện ăn trộm, ông H. chắp tay xin lỗi người dân

Sau khi bị người dân bắt, ông H. đã chắp tay xin lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, người dân đã báo tin cho Công an thị xã Buôn Hồ.

Sau đó, Công an thị xã Buôn Hồ có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu ban đầu.

Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận đã cắt được 9 quả sầu riêng, đang cho vào túi để chở đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện. Hiện, Công an thị xã Buôn Hồ đang tạm giữ hình sự đối tượng H. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, thời gian qua trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp trái sầu riêng. Cụ thể, ngày 21/8, tổ tuần tra 191 Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện 4 đối tượng đang đi tiêu thụ 80kg trái sầu riêng non. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã cắt trộm số sầu riêng trên của một hộ dân ở Buôn Tring 3 (phường An Lạc).

Ông H. tại cơ quan công an

Trước đó, đầu tháng 8/2023, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện một đối tượng nam giới thực hiện hành vi trộm 37kg sầu riêng non của một hộ dân ở tổ dân phố 1, phường An Bình. Cùng thời điểm trên, Công an xã xã Bình Thuận đã phát hiện một đối tượng nữ giới thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 12kg trái sầu riêng non của một hộ dân ở tại thôn Chà Là.

Qua các vụ việc trên, Công an thị xã Buôn Hồ khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản. Các hộ trồng sầu riêng ở gần nhau nên phối hợp lập các tổ tự quản, chốt ở các lối ra, lối vào khu vực vườn rẫy để canh gác, bảo vệ tài sản. Các hộ trồng sầu riêng lắp thêm camera và thắp điện vào ban đêm để thuận tiện cho việc trông coi, giám sát vườn cây.

Khi phát hiện người lạ, có dấu hiệu nghi vấn, thực hiện hành vi trộm cắp sầu riêng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý kịp thời.

