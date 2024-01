Bắt vụ mua bán, tàng trữ hơn 10 kg ma túy tổng hợp

Sáng ngày 3/1, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Quảng Bình cho biết: Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng và thu hơn 10 kg ma túy tổng hợp các loại.

Đối tượng Nguyễn Minh Tú.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Minh Tú (SN 2005); Trần Thanh Bình (SN 2005), đều trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình và Đinh Trần Ngọc Phi (SN 2005), trú tại TDP 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Đối tượng Trần Thanh Bình.

Sau khi bắt giữ khẩn cấp các đối tượng, lực lượng đánh án đã tiến hành khám xét 7 địa điểm liên quan đối với 3 đối tượng Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình và Đinh Trần Ngọc Phi và phát hiện, thu giữ hơn 10 kg ma tuý tổng hợp các loại.

Đối tượng Trần Ngọc Phi.

Tổng tang vật thu giữ gồm: 16.571 viên và 2 gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 11.193 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến; 98 gói ma túy tổng hợp loại nước vui; 34 gói ma túy tổng hợp loại ketamin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật ma tuý Công an Quảng Bình thu giữ khi đấu tranh chuyên án.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]