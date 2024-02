Bắt Trần Kim Tử Long trong vụ nổ súng ở Vĩnh Long

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã bắt được đối tượng truy nã Trần Kim Tử Long (32 tuổi). Long là người liên quan trong vụ nổ súng xảy ra tại phường Thành Phước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tú Kiệt (23 tuổi) và Nguyễn Minh An (25 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh) có mâu thuẫn với một người tên Thương. Khoảng 18 giờ ngày 21-5, Kiệt và An tổ chức ăn nhậu cùng với Long, Trang Hoàng Trung và Đặng Hoàng Phong. Sau đó cả nhóm đi tìm người tên Thương để tính sổ.

Nguyễn Minh An được xác định là người nổ súng khiến 1 người bị thương

Khi cả nhóm đi đến một quán cà phê ở phường Thành Phước, dù không xác định được là ai nhưng An vẫn dùng súng bắn 1 phát vào người anh LVP (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) và 2 phát vào một quán cà phê, khiến nhiều người hốt hoảng. Còn Phong thì chém bể kính cửa sổ nhà người dân gần đó.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Bình Minh nhanh chóng đến hiện trường, mời những người liên quan lên làm việc và thu giữ 1 khẩu súng, đầu đạn, bốn dao tự chế, bốn xe máy...

Trần Kim Tử Long vừa bị công an thị xã Bình Minh bắt giữu theo lệnh truy nã vì liên quan đến vụ nổ súng

Riêng Trần Kim Tử Long sau khi gây án đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành như TP, HCM, Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, Long An. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bình Minh đã xác định được Long đang lẩn trốn ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên đã phối hợp với Công an huyện Bến Lức tiến hành bắt giữ.

Hiện, Công an thị xã Bình Minh đang di lý Long về để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

