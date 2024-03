Bắt thanh niên tông xe máy gãy chân một cảnh sát

Ngày 11-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Tài (SN 2005; ngụ xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo Công an thị xã Nghi Sơn, trước đó, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Quang Khải thuộc địa bàn phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tổ tuần tra giao thông của Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Hữu Tài điều khiển xe máy BKS 36C1-594.18 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn.

Lực lượng cảnh sát đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Tài không những không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng.

Khi tổ công tác đuổi theo thì Tài đã cho xe tông vào xe máy của tổ công tác làm một cảnh sát trong tổ công tác bị ngã và gãy chân trái.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

