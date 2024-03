Bắt thanh niên đuổi chém người trước cửa toà án ở An Giang

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Anh Kiệt (20 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 21-2, TAND TP Châu Đốc mở phiên toà xét xử sơ thẩm 33 bị cáo về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Lúc này, Kiệt cùng NTT (15 tuổi), NHK (16 tuổi) và nhóm bạn đến theo dõi phiên toà. Tại đây nhóm Kiệt phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam cũng có mặt. Nhớ lại việc trước đây bị nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam đuổi đánh nên K. rủ Kiệt và T. chém những thanh thiếu niên kia trả thù.

Lê Anh Kiệt dùng dao đuổi chém nhóm thiếu niên gây náo loạn trước cửa toà án ở An Giang. Ảnh: CACC

Kiệt điều khiển xe mô tô chở K. và T. mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam. Phát hiện K. cầm dao chạy đến chém, nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam và nhiều người dân bỏ chạy tán loạn vào trong sân Toà gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xét xử của phiên toà. Ngay sau đó, lực lượng Công an bảo vệ phiên toà đã kịp thời phát hiện khống chế, bắt giữ Kiệt, K. và T. đưa về trụ sở làm việc.

