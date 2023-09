Bắt quả tang nhiều đối tượng trí thức đánh bạc trong chung cư cao cấp ở TP HCM

Ngày 13-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Viết Anh Quân (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh) và 12 đối tượng khác để điều tra các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc.

Theo đó, Công an TP HCM xác định Quân đã lợi dụng danh nghĩa trò chơi trí tuệ Poker để lôi kéo nhiều đối tượng trí thức tham gia cờ bạc trá hình với số tiền sát phạt hàng trăm triệu đồng mỗi lần. Để né tránh sự theo dõi, truy bắt của lực lượng chức năng, Quân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và mỗi tuần chỉ lôi kéo các con bạc chơi một lần.

Các đối tượng sát phạt trong chung cư

Tối 6-9, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 4 bắt quả tang Quân tổ chức đánh bạc tại một căn hộ chung cư cao cấp, thu giữ nhiều tang vật. Tại cơ quan công an, Quân khai thuê căn hộ trong chung cư Gold View, đường Bến Vân Đồn, quận 4 với giá 2 triệu đồng/ngày để tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Viết Anh Quân và các đồng phạm

Mỗi bàn chơi đánh bạc có 9 người, tối thiểu 5 người. Trước khi tham gia đánh bạc thì khách phải đổi tiền thành phỉnh ít nhất là 5 triệu đồng.

Theo Công an TP HCM, băng nhóm do Quân cầm đầu hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, tạo nhóm kín trên ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, lôi kéo các đối tượng là sinh viên các trường đại học, nhân viên các công ty tài chính, bảo hiểm, nhân viên chứng khoán, người có tiền để tham gia đánh bạc.

Nhóm này phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí cho các con bạc. Quân thường chọn chung cư cao cấp, có sự bảo mật về an ninh trên địa bàn TP HCM để làm tụ điểm hoạt động đánh bạc, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

