Bắt nữ chủ hụi lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Ngày 22/2, Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam Lý Thị Mỹ Nga (sinh năm 1976, thường trú tại số 366/54/12, đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2020 bà Lý Thị Mỹ Nga bắt đầu tổ chức chơi hụi, mở nhiều dây hụi cho nhiều người tham gia chơi tại địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Quá trình tổ chức bà Nga thấy các hụi viên tin tưởng, chủ quan, mất cảnh giác như tham gia chơi hụi mà không biết các hụi viên chơi cùng, không trực tiếp đi khui hụi ..., bà Nga đã lợi dụng lòng tin, sự chủ quan đó để thực hiện hành vi lừa dối, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của các hụi viên sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin về phương thức, thủ đoạn tội phạm nêu trên cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để phòng ngừa và ai là nạn nhân của đối tượng Lý Thị Mỹ Nga mà chưa tố giác thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 294, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc liên hệ Điều tra viên Lâm Duy Thanh, số điện thoại: 0939.954.969 để trình báo.

