Bắt "nóng" đối tượng hất keo vào mặt người phụ nữ cướp iPhone

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Dũng (SN 1971, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Lưu Tiến Dũng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của chị T, có cửa hàng bán xổ số ở phố Xã Đàn, phường Nam Đồng về việc bị đối tượng lạ hất chất lỏng như keo vào mặt, rồi cướp điện thoại iPhone 14promax.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Nam Đồng khẩn trương huy động lực lượng vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tỏa đi nhiều mũi, lần theo các dấu vết, hình ảnh camera an ninh của nhà dân để xác định hướng đi đối tượng. Chỉ sau một ngày tiếp nhận tin báo, đến trưa 21-8, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng gây án là Lưu Tiến Dũng (SN 1971, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa).

Chiếc ca đối tượng sử dụng hất dung dịch vào mặt người phụ nữ

Chiếc điện thoại đối tượng cướp của người phụ nữ

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận khoảng 10h sáng 20-8, thấy ngoài trời mưa thuận tiện cho việc đi cướp tài sản, Dũng đã chuẩn bị một túi nilon đựng chai dung dịch rồi rời nhà. Dũng mặc áo mưa đen, điều khiển xe máy Honda Lead màu nâu BKS 14Z1 - 065.42, đến ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, thấy chị T (SN 1995) đang ngồi trong cửa hàng bán xổ số. Đối tượng dừng xe ở đầu ngõ, đi bộ quan sát xung quanh, chờ thời điểm vắng người để gây án.

Sau vài phút thấy có thời cơ, Dũng nhanh chóng đổ dung dịch trong can nhựa vào hai ca màu xanh rồi đi bộ vào cửa hàng xổ số. Bất ngờ, Dũng hất dung dịch vào mặt chị T đang ngồi sử dụng điện thoại iPhone 14 Pro max, khiến nạn nhân hoảng loạn lấy tay ôm mặt kêu gào.

Ngay lập tức, Dũng cướp chiếc điện thoại của chị T và định bỏ chạy. Thấy nạn nhân nhào theo định truy đuổi, Dũng tiếp tục hất nốt ca nhựa dung dịch còn lại vào mặt chị T, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Dũng tìm ngõ vắng tắt nguồn chiếc điện thoại vừa lấy được, cởi bỏ áo mưa đen bên ngoài, mặc chiếc áo mưa giấy màu xanh, đội mũ lưỡi chai và đeo khâu trang với mục đích thay đổi đặc điểm để không bị phát hiện.

Dũng điều khiển xe máy đi lòng vòng khắp qua nhiều tuyến phố, rồi vòng về nhà cất giấu chiếc điện thoại vừa cướp được.

Về dung dịch đối tượng dùng để hắt vào mặt người phụ nữ, đối tượng khai nhận là chất keo. Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định. Người phụ nữ bị hất chất lỏng vào mặt sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, xử lý tại bệnh viện.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa, đối tượng Lưu Tiến Dũng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, chọn thời điểm và "con mồi" để gây án. Đối tượng toan tính lựa chọn thời điểm mưa lớn, mọi người đều mặc áo mưa kín để thực hiện hành vi phạm tội mà không bị chú ý. Cùng với đó, "con mồi" đối tượng lựa chọn là phụ nữ ít có khả năng phản kháng. Sau khi gây án, đối tượng đã thay đổi các dấu hiệu nhận dạng nhằm che mắt, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Trong quá trình lấy lời khai tại cơ quan Công an, Lưu Tiến Dũng cũng thể hiện sự quanh co, không thành khẩn.

Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Dũng. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã thu giữ chiếc điện thoại là tài sản đối tượng đã cướp của chị T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã bắt Lưu Tiến Dũng để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.

