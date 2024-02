Bắt nhóm "nữ quái" chuyên móc túi tại lễ hội

Chiều 17/2, Công an thị xã Quảng Yên thông tin, qua công tác nắm tình hình xác định tại khu vực Lễ hội Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên có một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản dưới hình thức móc túi, Công an thị xã đã bố trí lực lượng mật phục, theo dõi.

Trưa 17/2, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cẩm La và Đội CSGT - TT Công an thị xã Quảng Yên tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 98A 312.90 do Nguyễn Văn Toàn, SN 1967, trú tại phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển chở theo 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

3 "nữ quái" hành nghề móc túi ở lễ hội bị bắt.

Sau khi dừng xe, lực lượng Công an kiểm tra các đối tượng trên xe gồm: Lê Thị Thanh, SN 1960, trú tại tổ 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý); Trần Thị Phượng, SN 1989, trú tại tổ 8, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý) và Nguyễn Thị Ba, SN 1961, trú tại khu Tiền Giang 2, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 1 túi xách bên trong có 12 điện thoại di động các loại. Qua đấu tranh, 3 đối tượng nữ khai nhận số điện thoại trên do bọn chúng trộm cắp được tại Lễ hội Tiên Công trong buổi sáng cùng ngày (lái xe không biết sự việc).

Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng và đã xác định được 5 bị hại của vụ việc trên.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội vui Xuân cần hết sức cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân để kẻ trộm không lợi dụng nơi đông người thực hiện hành vi "đạo chích".

Nguồn: [Link nguồn]