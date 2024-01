Bắt nhóm 4 người chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Công an TP.HCM đề nghị người dân đến khi đến các bệnh viện để khám, chữa bệnh, thăm bệnh, nuôi bệnh cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân. Đồng thời, đề nghị người dân là nạn nhân của nhóm người này, liên hệ Công an quận 5 để cung cấp thông tin, hỗ trợ công an điều tra.