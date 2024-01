Bắt người phụ nữ sử dụng công nghệ cao cầm đầu đường dây đánh bạc

Chiều 11-1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang phá thành công chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Sơn (36 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) cùng nhóm nghi can là “cấp dưới” của Sơn trong đường dây đánh bạc.

Nguyễn Thị Sơn bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh phát hiện Sơn cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với nhiều người tham gia. Để “qua mặt” được công an, Sơn sử dụng công nghệ cao, lắp camera ở nhà và liên lạc với cấp dưới bằng Telegram, Zalo, Facebook…

Sau thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra, Công an TP Vinh đã bắt được Sơn và 11 người để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề. Công an cũng đã thu giữ tại hiện trường 14 điện thoại di động, 5 thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong ngày 4-1, đường dây của Sơn đã sử dụng hơn 500 triệu đồng để đánh bạc bằng lô đề.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]