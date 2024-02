Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông ngồi ăn với vợ cũ

Ngày 28/2, Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thuyết (53 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”, xảy ra tại xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) tối một ngày trước.

Trước đó, tối 27/2, Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TP Hải Dương tới hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối 27/2, chị Bàng Thị Th (SN 1978, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang ăn cơm cùng 3 người bạn tại nhà trọ ở thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương).

Hiện trường xảy ra vụ án.

Lúc này, Phạm Văn Thuyết (chồng cũ chị Th) đến, mang theo dao bầu. Tại khu nhà trọ, đối tượng Thuyết đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng anh Nguyễn Văn N ( 59 tuổi, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Bị đâm bất ngờ, nạn nhân chạy ra ngoài dãy nhà trọ thì gục xuống. Dù được bạn và người dân đưa vào viện cấp cứu nhưng vết thương nặng, mất nhiều máu, anh N đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Phạm Văn Thuyết rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ, đưa về trụ sở điều tra.

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định, nghi phạm là chồng chị Bàng Thị Th nhưng đã ly hôn khoảng 3 năm nay. Nghi vấn nguyên nhân dẫn đến vụ việc do ghen tuông.

Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]