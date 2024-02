Bắt nghi phạm sát hại cô gái xinh đẹp ở Hà Nội

Cô gái 21 tuổi mất tích từ hôm mùng 7 Tết.

Liên quan đến vụ chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mất tích từ hôm mùng 7 Tết sau đó được phát hiện tử vong, tối 19/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được nghi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 12h30 chiều 19/2, công an đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L là H.M.H (20 tuổi, quê ở Bắc Giang). Thi thể chị L được phát hiện tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, công an đang đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (mùng 7 Tết) không liên lạc được. Khi đi chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision.

Chị Lê Thị Oanh (người thân của chị L) cho biết, chiều 16/2, chị L rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn TP Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Thời điểm trước 19h cùng ngày, gia đình vẫn liên lạc được với nạn nhân. Tuy nhiên, sau 19h tối 16/2, gia đình không liên lạc được với chị L, điện thoại thuê bao.

Theo chị Oanh, qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội). Camera ghi nhận lúc này là 18h35 tối 16/2, chị L mặc áo khoác bên ngoài màu hồng. L rất ngoan và hiền, không có xích mích với ai. Khi đi, chị L mang theo 1 xe máy, 2 chiếc điện thoại.

Đến chiều 19/2, thi thể của chị L được tìm thấy tại một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

