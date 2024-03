Bắt giữ 2 anh em trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm suốt 42 năm

Đối tượng Nguyễn Hùng Cảnh

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 25-12-1981, Nguyễn Hùng Cảnh và Nguyễn Hữu Xuân, 68 tuổi (hai anh em) cùng Vi Phước Chung, đã sử dụng súng và dao để thực hiện hành vi cướp tài sản tại nhà của một người dân ở huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ 03 đối tượng trên và trao trả tài sản cho người dân.

Ngày 19-01-1982, Nguyễn Hùng Cảnh cùng Nguyễn Hữu Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi tạm giữ. Còn Chung bị đưa ra xét xử, nhận mức án 13 năm tù.

Cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã hai đối tượng Cảnh và Xuân để xác minh, truy bắt.

Để trốn khỏi sự truy bắt của công an, hai anh em Xuân và Cảnh đã thay tên đổi họ, năm sinh và nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Hữu Xuân

Lực lượng Công an vẫn tiếp tục truy tìm hai anh em Xuân và Cảnh trong suốt 42 năm qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, Nguyễn Hữu Xuân trốn tại tỉnh Đắk Lắk, còn Nguyễn Xuân Hùng trốn tại tỉnh Kon Tum.

Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phát hiện, bắt giữ thành công Nguyễn Hùng Cảnh đang lẩn trốn tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nguyễn Hùng Cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, kết thúc 42 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hữu cũng đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công, đưa về quy án.

Nguồn: [Link nguồn]