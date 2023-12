Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Nguyễn Đức Công, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Ninh Bình. Ảnh Công an Ninh Bình

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 28-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Tổ Công tác của Công an huyện Gia Viễn phối hợp với Công an xã Gia Tân (huyện Gia Viễn) kiểm tra, phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Công (SN 1986, ngụ phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo Công an huyện Gia Viễn, trước đó Nguyễn Đức Công đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phát lệnh truy nã về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, điều 170, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an huyện Gia Viễn đã bàn giao Nguyễn Đức Công cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

