Bắt đối tượng liên quan đến vụ giết người ở TP Hồ Chí Minh

Trước đó, ngày 29/10/2023, tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, đối tượng Nguyễn Tấn Hửu (SN 1998, tạm trú tại D8/16, Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; HKTT tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) cùng một số đối tượng khác dùng dao đâm chết người. Sau khi gây án, 3 đối tượng đã bị Công an huyện Bình Chánh bắt, riêng Hửu bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hửu.

Ngày 8/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định truy tìm đối với Nguyễn Tấn Hửu.

Tiếp nhận thông tin trao đổi của phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Nghĩa Hành tiến hành xác minh và phát hiện Hửu đang lẩn trốn tại xã Hành Đức.

Ngày 22/2, Công an xã Hành Đức phối hợp với Tổ công tác của Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đưa Nguyễn Tấn Hửu về trụ sở Công an huyện Nghĩa Hành để làm việc. Tại đây, bước đầu Hửu đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Ngày 23/2, Công an huyện Nghĩa Hành đã thực hiện các thủ tục bàn giao Nguyễn Tấn Hửu cho phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]