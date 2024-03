Bắt đối tượng khống chế, cướp tài sản của các nữ tài xế

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Việt Đức (SN 1990, HKTT khu 3, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Việt Đức tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Việt Trì có thông tin về một số vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là nam giới thường nhằm vào nạn nhân là những phụ nữ đi xe một mình hoặc có con nhỏ. Khi người bị hại mở cửa xe ô tô thì đối tượng sẽ tìm cách đột nhập vào ghế sau, sau đó dùng dao nhọn đe doạ, khống chế, buộc họ phải điều khiển phương tiện đi theo chỉ dẫn của đối tượng. Khi đến đoạn đường vắng, ít người qua lại, đối tượng sẽ đe doạ, khống chế, ép buộc lái xe phải đưa tiền hoặc các loại tài sản có giá trị. Sau khi gây án, đối tượng xuống xe và tẩu thoát. Trước khi bỏ đi, đối tượng đe doạ nếu bị hại trình báo cơ quan Công an sẽ bị trả thù.

Hình ảnh đối tượng nghi vấn cắt ra từ clip.

Trước tình hình trên, sau khi nắm được nội dung thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Việt Trì khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Quá trình phá án, các trinh sát phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, bất ngờ, đối tượng lại đột nhập từ cửa sau… Trong khi đó, các nạn nhân hoảng loạn nên không nhớ được đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án. Một số trường hợp do lo sợ bị trả thù nên không trình báo sự việc với cơ quan Công an. Hành vi trên của đối tượng không chỉ thể hiện sự manh động, liều lĩnh mà còn gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Vì thế, các trinh sát quyết tâm phải bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn nhất. Để tập trung lực lượng phá án, Công an TP Việt Trì đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ thủ phạm.

Con dao là phương tiện gây án.

Sau chưa đầy 12 giờ kể từ khi xác lập chuyên án, ban chuyên án đã xác minh làm rõ và triệu tập đối tượng Đức về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Đức là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Việt Đức. Công an TP Việt Trì đề nghị ai là bị hại của các vụ việc tương tự liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì để được giải quyết.

