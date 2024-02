Bắt đối tượng đâm chết người ở Long An sau 48 giờ gây án

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 28/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị trấn Bến Lức.

Trước đó, khuya 25/2, anh P.C.D (42 tuổi) đang ngồi chơi trong con hẻm gần nhà ở khu phố 8 (thị trấn Bến Lức) thì bị một thanh niên dùng dao tấn công khiến anh D. tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã nhận dạng được 4 đối tượng liên quan gồm: Lưu Phi Khải (34 tuổi, ngụ Bến Lức), Trần Văn Bằng, Nguyễn Tấn Phát và Trịnh Hoài Phong. Trong 4 đối tượng, Khải là đối tượng trực tiếp gây án.

Sau 48 giờ truy xét, các tổ công tác đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng khi lẩn trốn ở các huyện trong tỉnh.

Trước thành tích khám phá nhanh vụ án, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, đã biểu dương và trao thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức, số tiền 15 triệu đồng.

