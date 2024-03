Bắt  “Chiến Apple” lừa bán xe máy, điện thoại qua không gian mạng

Chiều 1/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh và Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (SN 2003, ngụ Yên Bái) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Chiến đã bị bắt.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh xác định Chiến đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Chiến Apple” tải hình ảnh cửa hàng điện thoại, xe máy. Tiếp đó, Chiến đăng tải hình ảnh trên tài khoản các trang, hội nhóm quảng cáo bán xe máy, điện thoại giá rẻ.

Người mua có nhu cầu thì nhắn tin qua ứng dụng messenger để trao đổi, thỏa thuận với Chiến. Khi thống nhất mua hàng, Chiến yêu cầu “con mồi” phải chuyển tiền đặt cọc (thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất 3 triệu đồng) qua tài khoản ngân hàng mang tên của mình. Nhận được tiền, Chiến chặn thuê bao liên lạc, chiếm đoạt tiền của người mua.

Với thủ đoạn trên, Chiến đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại các tỉnh, thành trong cả nước.

